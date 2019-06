La triple espina del óvalo

Ni cerró la puerta de la Fórmula 1 cuando dejó el Circo el pasado año, ni cerró la opción de regresar a Le Mans en un futuro cuando el pasado domingo lograba su segunda victoria en el circuito de Le Sarthe y, con ella, conquistaba el Mundial de Resistencia (WEC). Un campeonato que elevaba a Fernando Alonso un peldaño por encima en el ránking histórico de la Federación Internacional de Automovilismo al convertirse en el único piloto campeón mundial en tres disciplinas diferentes: Karting (1996), Fórmula 1 (2005 y 2006) y Resistencia (2019).

En su objetivo de convertirse en el piloto más completo suma un total de 38 victorias entre la F1 (32), el WEC (5) y el campeonato norteamericano de prototipos (1). Victorias repartidas a lo largo de cuatro continentes (21 en Europa, 13 en Asia, 3 en América y una en Oceanía) y en 23 circuitos diferentes, entre ellos los más renombrados a nivel mundial: Imola, Mónaco, Monza, Silverstone, Spa, Le Mans o Daytona. Una variedad en los escenarios realmente difícil de conseguir. Sólo cuatro campeones de F1 además de él han ganado en Le Mans: Mike Haethorn, Graham Hill, Jochen Rindt y Phil Hill, pero de todos ellos el ovetense es el único que puede presumir de dos campeonatos en la categoría reina del automovilismo y dos victorias en Le Mans. Como también puede presumir de ser el único campeón del mundo de F1 que ha ganado las 24 Horas de Daytona.

A la espera de que desvele sus planes de futuro para la segunda mitad del año y para la próxima campaña, Fernando Alonso mantiene pendiente en su agenda el desafío de las 500 Millas de Indianápolis para igualar esa Triple Corona „Mónaco, Le Mans, Indiana„ únicamente conseguida hasta ahora por Graham Hill. El británico ganó en cinco ocasiones en las calles de Montecarlo (1963, 64, 65, 68 y 69), conquistó el óvalo en 1966 y ya con 43 años, en 1972, lograba el triunfo en Le Mans. Alonso, bicampeón mundial de F1 como Hill, suma dos victorias en Mónaco (2005 y 2007) y otras dos en Le Mans (2018 y 2019), pero ha pinchado en sus tres intentos de conquistar Indianápolis.

Sí, tres, aunque sólo los dos últimos (2017 y 2019) fueran en las 500 Millas, la prueba que da lustre al palmarés. La primera fue en 2005 dentro del Mundial de Fórmula 1, cuando Indianápolis acogió por última vez el GP de Estados Unidos. Una cita caótica desde los primeros entrenamientos, siendo especialmente destacable el accidente sufrido por Ralf Schumacher con su Toyota, ya que los neumáticos Michelín no aguantaban el desgaste sufrido en la curva del óvalo que formaba parte del circuito estadounidense. Como aquella temporada no estaba permitido el cambio de neumáticos a lo largo de la carrera, Michelín advirtió a los siete equipos que equipaba que no podía garantizar la seguridad de sus pilotos, por lo que los siete „entre ellos la escudería Renault de Alonso„ decidieron no disputar la prueba. Sólo compitieron las tres escuderías que llevaban neumáticos Bridgestone „Ferrari, Minardi y Jordan„, logrando Michael Schumacher la que sería su única victoria en la campaña, la primera en la que Alonso ganó el título.

Lo ocurrido a Fernando Alonso las dos últimas veces en las 500 Millas de Indianápolis es, por reciente, de sobra conocido: En 2017 le dejaba tirado el motor Honda de su McLaren-Andretti cuando sólo restaban por completarse 21 vueltas y el asturiano estaba en el grupo de cabeza tras haber liderado en diversas ocasiones la prueba, y el pasado mes de mayo no lograba siquiera clasificarse para disputar la carrera ante el fiasco total del paquete aerodinámico diseñado por McLaren.

Indianápolis, con tres espinas clavadas, se mantiene así como un objetivo prioritario para Fernando Alonso en su búsqueda de la Triple Corona, como también aumentan las opciones de que en busca de nuevos retos y nuevas disciplinas prolongue su vinculación con Toyota y compita en la próxima edición del Rally Dakar, primero que se celebrará en Arabia Saudí, y sin cerrar, porque nunca lo hizo, la puerta de regreso a la F1 si hubiera una oferta que le permitiera luchar por las plazas de honor