Gómez Noya luchará por su primer Europeo en Ironman

El triatleta ferrolano Javier Gómez Noya, dos veces campeón mundial de Medio Ironman (70.3), intentará hoy, a partir de las 8.30 horas de la mañana, conseguir su primer título europeo sobre la distancia en Elsinore (Dinamarca). En la cita estará también el pontevedrés Pablo Dapena, que fue segundo en el Mundial de Larga Distancia disputado a principios del mes de mayo en Pontevedra, precisamente solo superado por Gómez Noya. Ambos son compañeros de entrenamiento y sueñan con un nuevo doblete, esta vez en el Europeo.

El ferrolano, por su parte, ha decidido hacer este triatlón a pesar de la cercanía en fechas a las siguientes citas de las Series Mundiales, a las que ha regresado con buenos resultados, el último el tercer puesto en Leeds, que le sitúa cuarto en la general del Mundial.

"La distancia Medio Ironman me gusta mucho y Niza en septiembre es uno de mis grandes objetivos de la temporada. Por tanto me apetecía hacer otro de la distancia antes y éste me parece muy atractivo", indica. "Es cierto que luego tengo seguidos los triatlones de Montreal y Hamburgo en distancia Sprint, pero en éste de Dinamarca que por hacerlo bien y voy muy motivado", comentó en un comunicado.

Tras este tríptico, en principio no volverá a competir hasta mediados de agosto, en el triatlón test de Tokio donde además de conocer los recorridos olímpicos habrá plazas de clasificación directa para la gran cita de 2020.

Pablo Dapena, por su parte, regresa a Dinamarca, donde el año pasado, en Fyn, se proclamó campeón del mundo de Larga Distancia. Esta vez, en Elsinore, afronta su segundo Ironman 70.3, con el billete para el Mundial de Niza en el bolsillo, tras su segundo puesto en Suiza.

El Medio Ironman de Elsinore (cuya denominación oficial es Ironman 70.3 European Championships) empezará a las 8:30 del domingo para la categoría elite masculina, en la que hay unos 40 inscritos entre los que también está Eneko Llanos, que afronta su tercera prueba de media distancia esta de temporada, después del Half Triathlon Pamplona (donde fue primero) y de Zarautz, donde acabó segundo. El 14 de julio afronta el Ironman de Vitoria y, a continuación, la preparación para el Mundial de Kona.

El recorrido de natación de 2 kilómetros es en agua del mar pero dentro de los diques del puerto, a una sola vuelta pero con bastantes giros. Los 90 kilómetros de ciclismo son muy llanos, en recorrido a una sola vuelta, con varios tramos ida-vuelta por la misma carretera y pasando cerca de la zona de salida-meta hacia el kilómetro 60. Y finalmente los 21 kilómetros son en tres vueltas, también bastante llanos y con muchos puntos donde controlar las diferencias con los rivales.