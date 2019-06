Hamilton afianza su liderato

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó la victoria en el Gran Premio de Francia, octava cita del Mundial de Fórmula 1, al imponerse con comodidad por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) finalizó en sexta posición.

De esta manera, el pentacampeón del mundo consigue su sexto triunfo del curso „las otras dos victorias son de Bottas„ en el sexto doblete de las flechas plateadas. Todo ello en una jornada en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quinto y que se llevó el punto de la vuelta rápida, interrumpió una racha de dos carreras consecutivas subiendo al podio.

En los dos cajones restantes acompañaron a Hamilton su compañero de equipo, Bottas, sexto en la prueba de Montreal, y Leclerc, que esta vez fue el mejor piloto del Cavallino rampante. A las puertas del podio se quedó el holandés Max Verstappen (Red Bull).

En una magnífica salida en el Circuito Paul Ricard de Le Castellet, Sainz ganó la partida a su compañero de equipo, el británico Lando Norris, para subir una posición y empezar su persecución a Verstappen, cuarto; con el paso de las vueltas, el neerlandés fue mejorando su ritmo y finiquitó la posibilidad de sorpresa por parte del madrileño del equipo McLaren.

Mientras, en la cabeza, las cosas no variaban; los Mercedes de Hamilton, encadenando vueltas rápidas, y Bottas se mantenían al frente, mientras Charles Leclerc completaba la última de las posiciones de podio con una buena renta sobre Verstappen. Por detrás, comenzando desde la séptima posición, el alemán Sebastian Vettel iba remontando plazas hasta el quinto puesto.

Activado el plan A para Leclerc, desde el garaje de la Scuderia advertían a Vettel que debía tratar de mantenerse lo máximo posible en pista con el compuesto medio; superado el ecuador de la cita, el germano pasó por boxes para cambiar neumáticos.

Justo antes, para vestir el duro, entraban las dos flechas plateadas, que a esas alturas ya tenían casi garantizado el podio. Sin embargo, el pentacampeón del mundo comenzó a abrir hueco sobre Bottas, que tuvo que recurrir a su repertorio de vueltas rápidas para impedir que se acercase el Ferrari de Leclerc.

Solo un virtual safety car por la aparición de un bolardo en la pista, a tres vueltas del final, sobresalió en un final de carrera tranquilo y sin sorpresas en la cabeza, a pesar de que Leclerc estuvo a punto de adelantar a Bottas por sus problemas de neumáticos.

Tras Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel y Sainz, completaron el Top 10, el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el alemán Nico Hulkenberg (Renault) y Norris, al que los tres últimos adelantaron en el último giro aprovechando sus problemas hidráulicos.

Ahora, Hamilton, tras solo ocho carreras y con su triunfo 79 en el Gran Circo, domina la clasificación del Mundial de Pilotos con 36 puntos de ventaja sobre Bottas, 76 sobre Vettel, 89 sobre Verstappen y 100 sobre Leclerc. La novena cita será el próximo fin de semana en el Gran Premio de Austria.

Carlos Sainz aseguró que su sexto puesto fue "relativamente fácil y cómodo", ya que no se han producido grandes cambios durante la carrera, y resaltó que por primera vez en todo el año fueron "el cuarto coche más rápido", lo que indica que van "en la dirección correcta".

"No ha habido muchas dificultades, la verdad. Me he tirado por fuera y he adelantado a Lando (Norris) y a Max (Verstappen); luego Max me ha vuelto a pasar. El objetivo era ese, ganar posición, y la hemos ganado. El resto de la carrera, muy controlada, el ritmo que el equipo me pedía. Es un sexto relativamente fácil y cómodo", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la carrera.

Además, el madrileño resaltó la mejoría de los monoplazas de McLaren, con ambos terminando en la zona de puntos. "Son muy buenas noticias, porque por primera vez en todo el año creo que hemos sido el cuarto coche más rápido tanto en qualy como en carrera. Eso quiere decir que vamos hacia adelante y en la dirección correcta", subrayó.

Por último, Sainz analizó la lucha que tuvo en pista con su compañero, el británico Lando Norris, que le pedía que fuese más rápido. "Siempre se juega a lo mismo, cuando yo iba en Bakú detrás también le pedía que fuera más rápido. Es el juego que hay, son las carreras; cuando vas detrás siempre piensas que eres más rápido", indicó. "Cuando van los dos coches juntos y en buena posición lo único que intentas es llegar al final en esas posiciones", añadió el madrileño.