"Mi sueño es la ACB y si el Leyma sube me quedaré mucho tiempo"

Aún no ha empezado la temporada, pero Abdou Thiam (Dakar, 1998) ya se está preparando para las exigencias que supondrá su fichaje por el Leyma Coruña. En realidad, nunca ha dejado de, precisamente, eso, prepararse. Desde que colgó su video en Youtube y le empezaron a llover las ofertas de Europa hasta que recaló en Betanzos, donde entrenaba por su cuenta dos días a la semana „el club solo lo hacía tres y él completaba con otros dos„ para seguir mejorando. Ayer mismo se pasó la mañana frente a la canasta en la Polideportiva de Riazor para marcharse después al gimnasio a fortalecer sus 212 centímetros de estatura. Y anuncia que cuando regrese de un mes de vacaciones empezará las sesiones con Charly Uzal y Román Gómez quince días antes que el resto de sus compañeros. "Vivo por y para el baloncesto", dice. Y también por un sueño, que es el de triunfar y llegar en la ACB. Puede ser de la mano del Leyma, al que eligió para seguir progresando pese a que tenía más ofertas porque ya considera A Coruña como su casa. Por lo menos lo será durante las dos próximas temporadas, con opción a otras dos, que es lo que acaba de firmar.

Sigue entrenando por su cuenta. ¿Nunca se está lo suficientemente preparado?

Yo seguiré entrenando hasta que el 9 de julio me marche a visitar a mi familia en Ibiza, mis primos y mi hermano. Estaré allí un mes y seguiré entrenando. También cuando vuelva. Me gusta mucho entrenar. Es lo que más me gusta. El baloncesto es mi vida. No hago otras cosas. Creo que estoy preparado para el nuevo reto.

Se ha hablado mucho de su historia, de cómo salió de su país gracias a su vídeo en YouTube, pero ¿cómo fueron sus inicios antes de eso?

En Senegal yo jugaba al fútbol. Me gustaba muchísimo, pero no a mis padres. Un día mi padre me dijo que si dejaba el fútbol por el baloncesto dejaría que me fuera a Europa. Me compró equipaciones, zapatillas... y empecé a jugar a baloncesto en 2013. Tuve muchas ofertas de Europa para ir a Italia, Francia, Qatar, Alemania... pero al final me vine a España. Estuve cinco meses en Canarias, me fui un mes a Estados Unidos, pero volví porque me gustaba más España y ya llegué a Betanzos. Tuve mucha suerte porque allí estuve con muchos entrenadores que me ayudaron muchísimo, y también el presidente, el médico del equipo y su mujer.

Cuando jugaba al fútbol en Senegal, ¿nadie le decía que con su altura era mejor para el baloncesto?

Es que era muy bueno, así que nadie me lo decía. Todo el mundo pensaba que iba a triunfar en el fútbol, que no necesitaba hacer baloncesto. En mi familia hay mucho jugador de fútbol y muy bueno. Alguna gente que está en Senegal no sabe que lo que yo estoy haciendo en España es jugar al baloncesto. Por Facebook me lo preguntan, si estoy jugando al fútbol en Europa.

Tenía que impresionar jugando al fútbol con sus 2,12 de altura.

Cuando jugaba al fútbol medía solo 2,05, pero cuando empecé al baloncesto ya medía 2,10. Por eso al baloncesto ya empecé un poco tarde, con 15 años.

¿Aún sigue creciendo?

No creo. Quién sabe. Pero ya tengo 20 años, cumplo 21 en agosto, así que no creo.

¿Cumple un sueño con su fichaje por el Leyma y la opción de jugar en LEB Oro?

Mi sueño es llegar a la ACB, es por lo que me marché de mi país. He firmado con el Leyma que si llegan a la ACB, seguiré mucho tiempo con ellos.

¿Por qué se decidió por el Leyma cuando tenía muchas otras ofertas?

Tenía ofertas de LEB Plata y LEB Oro. Pero preferí quedarme en A Coruña porque ya conozco la ciudad, llevo ya tres años aquí y me gusta. Además el Leyma está arriba en LEB Oro, quiere subir a ACB... hablé con mi representante, me dijo que la oferta era buena y acepté sin pensármelo.

Habrá aficionados del Básquet Coruña que nunca le hayan visto jugar. ¿Cómo se presentaría ante ellos?

Yo creo que en el Leyma me quieren poner de 5, de pívot, pero yo estoy más cómodo jugando de cuatro „ala pívot„, incluso de tres „alero„, porque me gusta tirar desde cuatro o cinco metros. Pero también en la pintura estoy cómodo. Creo que soy bastante rápido. Me gusta el juego de uno contra uno y hago muchas penetraciones a canasta. Y cojo muchos rebotes.

¿Conoce a algunos de los que serán sus compañeros la próxima temporada?

Hace unos años comía muchas veces con Sergio Olmos y Ángel Hernández, pero ellos ya no están en el equipo. También conozco a Larry Abia. Y contra Pablo Ferreiro jugué cuando él estaba en Liga EBA. Ya los conoceré a todos cuando empecemos a entrenar para la temporada.

Da la sensación de que tiene muchas ganas de que empiece ya la temporada.

Sí claro, lo estoy deseando, que empiece ya. Tengo muchas ganas. Hasta finales de agosto no estamos convocados pero yo en cuanto vuelva de Ibiza me pongo a trabajar.