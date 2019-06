Compañeros de crecimiento

Con poco más de dos años de edad y poco menos de un metro de altura, Santi Miguélez (A Coruña, 2001) ya estaba subido a unos patines. "No me acuerdo mucho de esa época, claro, pero sí de que daba vueltas a la pista mientras mi hermano „Chino Miguélez, que ahora milita en el Barcelona B„ estaba en sus partidos", dice el jugador de Compañía de María. Agarrado a la valla del pabellón colegial dio sus primeros pasos, titubeando primero, cada vez más firmes después hasta deslizarse sobre las cuatro ruedas con la misma seguridad que si fuera andando. No mucho después ya era él que estaba jugando. "Cuando Santi estaba en prebenjamines ya era un veterano", bromean Lelei y Antonio, sus padres. Con cinco disputó su primer Torneo Internacional Compañía de María. Era la primera edición y entonces los más pequeños solo hacían partidos de exhibición. Han ido creciendo a la par. Doce veranos después, y ya a punto de hacerse mayor de edad, ha pasado por todas las categorías y no se ha perdido ninguna edición. Es uno de los pocos que puede decirlo. Un ejemplo precisamente de lo que esta competición quiere ser. Acompañar al jugador en su crecimiento. Fomentar su convivencia. Y enamorarle del hockey sobre patines.

Con Santi lo ha conseguido al cien por cien. "Cuando era pequeño siempre era el torneo que más ilusión me hacía jugar. Venía gente de fuera, de otros equipos con los que no estabas acostumbrado a enfrentarte y estaba siempre esperando que llegaran ya las fechas", cuenta una hora antes de, precisamente, volver a saltar a la pista colegial para tomar parte en la competición. "Cuando te vas haciendo mayor, las temporadas se hacen cada vez más largas y ya no es lo mismo, pero sigue siendo especial y muy bonito, por toda la gente de hockey que se junta y por enfrentarte a excompañeros y a jugadores de mucho nivel", continúa. Él no se podía esperar, cuando empezó, que llegaría hasta aquí. Siempre con su hermano como referente „"estábamos todo el día jugando en casa, todo el rato era hockey", recuerda„ reconoce que siempre pensó en que su futuro estaría en este deporte, pero lo que no podía imaginar era que llegaría hasta categoría nacional. Y también siempre en Compañía de María. "No tengo ningunas ganas de irme. Voy a jugar en OK Plata con mi equipo, disfrutar de lo conseguido, aprender mucho y si podemos, mantenernos", concluye aunque admite que, de reojo, el sueño al que quiere mirar es el de la OK Liga.

Resultados primera jornada

En la tarde de ayer arrancó la competición en el pabellón colegial, con un total de once partidos. Los resultados fueron los siguientes: Compañía A-Compañía B (prebenjamín), 5-2; Compañía-Forte dei Marmi (alevín), 2-1; Compañía-Igualada (infantil), 2-4; Mieres-Compañía (benjamín), 1-2; Sant Just-Compañía (sub 20), 3-4; Telecable Gijón-Mieres (prebenjamín), 0-10; Selección alemana-Mieres (alevín), 1-4; Telecable Gijón-Compañía (femenino), 0-0; Alcobendas-Telecable Gijón (benjamín), 7-0; Compañía-Alcobendas (femenino sub 16), 0-2 y CDM-Combinado sub 20 (sénior), 5-2.

Hoy será la jornada más larga del torneo porque empezará a las nueve de la mañana y terminará prácticamente a las once de la noche. Catorce horas seguidas de hockey sobre patines con 17 partidos, dos de categoría prebenjamín; tres de la benjamín; cuatro de la alevín; tres de la infantil; dos de la femenina y uno de la sub 20, de la sub 16 femenina y de la sénior. Precisamente esta última será la que ponga el broche de oro al día con el tradicional partido entre el equipo anfitrión contra un combinado de exjugadores de Compañía como Gabriel Villares (Vilafranca), Jaime Lobón (retirado), Carlos López (Poiré), Pablo del Río (Reus), Raúl Fernández (Lleida) o Iago Otero (Virgen de Europa).

Para mañana, con solo sesión matinal, únicamente quedarán siete encuentros. A partir de las 14.15 horas está prevista la entrega de premios a todos los participantes como gran fiesta final a los tres intensos días de competición.