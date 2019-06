Mera, parrilla de salida

La Bandera Bahía de Mera-Virgen del Carmen abre la temporada en la Liga Gallega A de traineras. Las favoritos serán Ares, Tirán, Samertolameu, Mecos, Bueu y Vilaxoán. "Yo creo que esas seis están un paso por encima del resto y que por eso nosotros tendremos que luchar por la séptima posición, por estar en la zona central de la tabla", explica José Manuel Peláez, entrenador de la embarcación local, el CD Mariñeiro de Mera. La tripulación, además, ha sufrido numerosas bajas con respecto al curso pasado, el mejor de su historia. Eso bajará un poco sus prestaciones. "Se nos fueron seis remeros del bloque principal y solo tuvimos cinco incorporaciones, así que he tenido que rehacer prácticamente la alineación", se lamenta el técnico. Aun así espera que los suyos consigan la permanencia en la máxima categoría autonómica de forma holgada.

Sobre la competición de hoy, en la que serán los anfitriones, espera que el hecho de tener el público a favor y de conocer el campo de regatas sea favorable para ellos. "Es un campo un poco especial porque el mar y el viento entran de lado y a los que vienen de fuera les cuesta un poco más. Eso siempre nos da un plus. Nunca se sabe qué puede pasar, es complicado estar más arriba que la posición séptima, pero lucharemos por estar ahí", analiza Peláez. Las tandas comenzarán a las 17.00 horas. Serán tres (17.00, 17.25 y 17.50 horas). Además de las seis favoritas ya citadas y la embarcación local, completan la nómina de participantes Rianxo, Amegrove, Cabo de Cruz y Muros. El campo estará situado entre Penatouro y Punta Canide y habrá que hacer cuatro largos al recorrido de 1.389 metros. Se esperan buenas previsiones meteorológicas, con sol, poco viento y mar en calma. "El único miedo es que entre la niebla porque cuando lo hace no se ve nada", concluye el técnico. La Liga Gallega B, en la que compite Salgado-Perillo, arrancará mañana con la Bandera de Redondela. También habrá competición en la A, con la Bandera de Ares. La categoría femenina no se estrenará hasta el próximo fin de semana y también con Redondela como escenario.