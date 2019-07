Fin de fiesta en Compañía de María

Uno a uno fueron saliendo a escena los 25 equipos que durante tres días participaron en el Torneo Internacional Compañía de María y que ayer puso su punto y final. Hubo premio para todos, aunque solo uno por categoría fue el campeón: Mieres (prebenjamín y alevín); Compañía (benjamín); Igualada (infantil); Alcobendas (sub 16 femenino); Sant Just (sub 20 masculino) y Telecable Gijón (femenino). No fueron los únicos galardonados. Dori González se llevó el trofeo especial que reconoce aquel que haya hecho una labor especial por la difusión y por la organización de esta competición que cumplió su duodécima edición. Ya esperando por la decimotercera. Reencuentros, sonrisas, mucho hockey sobre patines dentro y fuera de la pista e incluso despedidas, porque el local Anxo Varela eligió el torneo para su emotivo adiós a la competición.

Los más pequeños del torneo internacional fueron los prebenjamines. En esta categoría mandó el Mieres asturiano que demostró el enorme potencial de su cantera con el segundo puesto en benjamín y el título alevín. Por detrás quedó el equipo A de Compañía de María, el Telecable Gijón y el Compañía B.

El único triunfo local lo protagonizaron los benjamines del conjunto colegial, que ganaron sus tres partidos de la competición: 1-2 al Mieres, 5-2 al Alcobendas y 5-0 al Telecable Gijón. Precisamente, el orden final de la categoría, con el Compañía en primera posición, el Mieres en segunda, el Alcobendas en tercera y el Telecable Gijón, en cuarta.

El Mieres, que esta temporada ha sido un referente a nivel nacional con su cuarta posición en el Campeonato de España alevín, se impuso en A Coruña al Compañía de María, a la selección alemana y al Forte dei Marmi italiano, una de las categorías más internacionales del torneo.

La infantil fue una de las más disputadas y con partidos más vistosos y vibrantes. Al final, se impuso el Igualada, que ganó tanto a Compañía como a Urdaneta y empató contra el Reus. El conjunto rojinegro, por su parte, también sumó otro empate, en su caso contra los anfitriones, que fueron terceros. Cerró la clasificación el Urdaneta vasco.

El Alcobendas se llevó el título para Madrid en sub 16 femenino, categoría en la que Compañía de María e Urdaneta le siguieron en la clasificación. En sub 20 masculino, por su parte, triunfo para el Sant Just catalán por delante del AE Física Torres Vedras portugués y del Compañía. Precisamente estos dos últimos equipos jugaron ayer el último partido del campeonato cuyo resultado fue de 5-6 para los lusos.

Por último, el Telecable Gijón, que no traía a sus grandes jugadoras internacionales como Marta Piquero, Sara Lolo o la coruñesa María Sanjurjo, pero sí a grandes joyas como Sara Roces o Nuria Obeso, ganó en sénior femenino a Compañía y Alcobendas y el sénior masculino, el conjunto local venció en sus dos compromisos contra combinados formados por exjugadores del club.

Campus Bargalló-Cancela

En los próximos días, el pabellón de Compañía de María será el escenario de uno de los campamentos de hockey más esperados, el que tiene a Jordi Bargalló y Pablo Cancela como maestros de ceremonias. Durante dos semanas, el excapitán del Liceo, ahora en las filas del Oliveirense, y el jugador coruñés, que acaba de anunciar su fichaje por el Follonica, compartirán experiencias y transmitirán conocimientos y técnica con pequeños y mayores. Una vez, el éxito de inscritos fue total. Las plazas disponibles se acabaron al poco de abrirse el plazo, con muchos otros atractivos y un plantel de entrenadores de lujo.