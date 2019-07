Tres medallas nacionales para las promesas coruñesas

La cantera coruñesa de atletismo no deja de dar buenas noticias. Si la semana pasada fueron las chicas del Riazor Coruña „Paula Iglesias y el relevo de 4x100„ en el Nacional sub 23, el fin de semana la Escuela de Lanzamientos y el Coruña Comarca, otros dos focos constantes de promesas, vieron recompensado el trabajo de todo el año con tres medallas en Granollers y Gijón. Ivanna Román se proclamó campeona de España sub 20 de lanzamiento de jabalina con no de los mejores latigazos de su carrera. Otra más para su colección. Su compañero de entrenamientos Nicolás Ortega confirmó su progresión con la medalla de plata en lanzamiento de disco en categoría sub 16. La tercera la protagonizó Elian Numa López en los 800 metros en sub 20.

Precisamente, el pupilo de José Carlos Tuñas se marcha hoy para Segovia donde permanecerá concentrado con la selección española antes de viajar a Suiza para disputar el Campeonato de Europa de su categoría que tendrá lugar a partir del día 18 de este mes. El coruñés, de 18 años y que logró la mínima en el Mitin de Huelva, solo fue superado por José Ignacio Pérez, pero volvió a demostrar su fiabilidad en la distancia. La guinda la vivirá en la cita continental, la que finalmente se le resistió a Paula Iglesias. Optaba a ir con el relevo sub 23, pero la federación eligió el 4x100.