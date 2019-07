"El DNI pone que los años van sumando, pero yo no me lo creo"

Jordi Bargalló volvió por unos días a A Coruña. Desde que se fue del Liceo, regresa cada verano para compartir Campus junto a Pablo Cancela en Compañía de María. A punto de cumplir los 40 años, acaba de ganar la Copa de Portugal con el Oliveirense y su último pensamiento es la retirada.

Otra vez por A Coruña...

¡Qué emoción! Siempre que bajo por Alfonso Molina me emociono. Me pasaba con 22 años y me sigue pasando ahora, Estoy muy contento de estar aquí en el Campus con los niños porque de lo que se trata es de disfrutar, que hagan amigos y que todos lo pasemos bien.

Acaba de ganar la Copa, ¿cómo valora la temporada con el Oliveirense?

Ganar títulos en Portugal es muy caro. Hacerlo en la Copa contra el Benfica hizo que la temporada fuera muy buena. Pena la liga que se nos escapó por tres puntos. Lo estamos haciendo bien y el año que viene lo podemos hacer mejor porque seguimos la base del equipo, lástima que se vaya Pablo (Cancela).

¡Cómo se está poniendo la liga en Portugal!

La liga se está poniendo muy chula. Cuando me marché ya me di cuenta que era muy divertida de jugar, muy competitiva.

Se va medio Liceo para allí

Es una señal de que el Liceo tenía muy buenos jugadores. Les toca salir. Pero el Liceo seguro que se va a recomponer bien.

¿Cuál de los cuatro grandes se ha reforzado mejor?

Es difícil. Todos salen reforzados, siempre van mejorando. Nosotros fichamos dos internacionales portugueses, el Porto se ha reforzado con la columna vertebral del Liceo, el Benfica añade a Eduard Lamas, el Sporting también va a buscar a jugadores de selección... a ver quién es el que mejor adapta, y antes, las piezas. Quien haga mejor grupo es el que ganará el campeonato.

¿Qué se puede hacer en España para igualar a Portugal?

La sociedad tiene muchas cosas para ver, para hacer... los clubes tienen que hacer un esfuerzo y también las federaciones, para potenciar que lleguen las empresas. Con dinero sale todo mejor. Aquí en A Coruña la gente sabe de hockey y hay que darle calidad.

¿Al Liceo le puede beneficiar en ese sentido el acuerdo de patrocinio con el Dépor?

Espero que sí, siempre que sean cosas nuevas es para bien. Quiero ser positivo, las cosas se hacen para que vayan mejor.

¿El Barça es el perjudicado porque la liga española pierde competitividad?

No me voy a preocupar mucho por el Barça a estas alturas. No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora. Pero el Reus tiene buen equipo y el Liceo ha fichado bien y a ver qué magia puede hacer (Juan) Copa con el grupo que tiene.

Sí, pero el Barça es favorito

Sobre el papel el Barça, sí, es superior. Se ha reforzado bien, con un Helder Nunes que es un súper jugador, y tiene un equipazo. Pero a mí me gusta pensar que son cinco contra cinco y que cuando empiezan los partidos van 0-0. Todo el mundo puede ganar.

¿Su hermano Pau, del Barça, ya le ha superado en títulos?

No sé, espero que no, no llevo la cuenta. A Pau lo quiero mucho, casi como un hijo. Espero que gane mucho pero sobre todo que sea muy feliz y sé que lo es. Y si puede ganar mucho, mejor. Y en el sitio que está, tiene pinta de que va a ganar muchísimo más.

En diciembre cambia de década. ¿Le queda todavía cuerda a Jordi Bargalló?

No sé, el DNI pone que los años van sumando pero yo no me lo acabo de creer. Me siento bien, tengo la suerte de seguir jugando, ser un jugador importante en el equipo, en una buena liga y encima ganando títulos. Es mi pasión y voy a seguir jugando. El día que no me vea bien o no me quieran, tendré que irme para casa.

¿Sigue en pie la promesa con su mujer?

Tengo pánico, pero no de ahora, sino de siempre, a jugar mal. Lo tengo claro, cuando las cosas no me salgan como yo quiero, me iré. Y si yo no soy capaz de verlo, le he hecho prometer a mi mujer que me lo diga. También a un par de amigos más, por si mi mujer tampoco es muy objetiva. Espero que no haga falta.

Entonces... habrá que preguntarle a ella

Como el último partido que jugué es el que ganamos el título... de momento quedan buenas sensaciones y en principio voy a seguir un poco más.

¿Ya se ve más cerca de los banquillos?

No lo pienso, me siento jugador y lo que más me gusta en esta vida es jugar. Pero ya tengo el título de entrenador, me gusta mucho estar con los niños, también soy profesor de Educación Física... vamos a ver por dónde me lleva la vida, no me cierro ninguna puerta, pero seguro que ligado al hockey voy a estar.

¿Volverá a jugar alguna vez en el Liceo?

Es complicado. Tengo un año más de contrato con el Oliveirense... y primero me tendrían que querer aquí. Ya se verá. Pero difícil, ¿no?

¿Vienen nuevas generaciones de Bargallós?

¡Hay un montón, somos muchos! Están los hijos de mi hermano mayor, Jordi pequeño ya juega, está Pau... siempre va a haber Bargallós.