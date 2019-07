"Tendremos a gran parte del equipo compitiendo en el CSI4* A Coruña"

La selección española júnior de salto regresó del Campeonato Europeo celebrado en Holanda este fin de semana haciendo historia. El equipo juvenil, con representación gallega, se proclamó vencedor unánime y se hizo con la preciada medalla de oro. Además, dos amazonas españolas, Maya de la Joya y Paloma Barceló lograron la medalla de plata por individual en juvenil, y el jinete gallego, Diego Ramos, se posicionó cuarto en la categoría juvenil.

Ricardo Jurado, seleccionador y entrenador del equipo nacional de saltos, cuenta con un palmarés impecable y dice transmitir su ambición al equipo. Tras los resultados alcanzados, afirma que no puede estar más contento: "Ya empezamos bien el año, pero nunca imaginamos que las cosas saldrían tan bien. Nuestro objetivo con los jóvenes estaba centrado en este campeonato".

Como aspectos clave para formar parte de la selección, el entrenador señala la importancia de la regularidad del jinete y del caballo, así como el compromiso y el espíritu de equipo del primero."En esta elección también se tiene en cuenta el equipo que tiene cada binomio detrás: mozos, veterinarios, herradores o propietarios. Todos en su conjunto contribuyen a que el rendimiento del binomio sea mayor o menor", declara, y continúa: "Mi labor a lo largo del año, y previo a cada competición, es la de hacer un seguimiento de los binomios. En base a ello, se consensúa con el jinete la elección de cada caballo para cada competición". Según el entrenador, ante un evento como el Europeo o la Copa de Naciones la preparación de los jinetes se realiza durante todo el año a través de clinics, seguimientos en concursos y la revisión de resultados, y afirma que existen ciertas diferencias a la hora de trabajar con menores: "Con los menores hemos de ser más tolerantes aunque no menos exigentes. No se puede someter a la misma presión a un adulto que a un menor. Cuando un menor sale de la pista llorando se me cae el alma".

Tras los resultado en el Europeo, el equipo suma otro éxito a un año que, hasta el momento, no puede ir mejor. "Ahora es el turno de los adultos. Están haciendo un buen trabajo en las Copas de Naciones, y tendremos que centrarnos clasificarnos para los JJOO de Tokyo. Para ello competiremos en el Campeonato de Europa de Rotterdam en agosto. De momento, este fin de semana tendremos a gran parte del equipo compitiendo en el CSI4* A Coruña".