Toni Ripoll: "Podemos hacerlo bien en el Europeo, el objetivo es alto"

Toni Ripoll González (A Coruña, 2002) no se moja pese a que se pasa la mayor parte del día en el mar. En un día empieza el Campeonato de Europa júnior de 420 que se disputa en Vilagarcía y aunque reconoce que los objetivos son "altos", no quiere ponerles una cifra ni hablar de medallas o podio. Campeón continental y del mundo en categoría sub 17 el año pasado junto a su compañero Jacobo García, el listón está muy alto. "Pero había menos nivel, ahora será la primera vez que compitan como la flota júnior y no sabemos bien dónde estaremos", aclara. Por palmarés y por la ventaja de ser anfitriones parten entre los favoritos como también lo hacen sus compañeros, amigos y rivales Martín Wizner y Pedro Ameneiro, que vienen de proclamarse campeones del mundo absolutos en Vilamoura, donde el coruñés y el arousano fueron sextos.

"Las sensaciones del Mundial fueron muy buenas, todos los días navegamos bien pero tuvimos el hándicap de que no empezamos bien el primer día y lo fuimos arrastrando", analiza, "pero el nivel en el que nos vimos allí nos hace pensar que podemos hacerlo mejor en el Europeo". Una experiencia que suman al conocimiento que tienen del campo de regatas: "Ayuda e influye mucho eso porque en la vela, al depender del viento y de otros factores, siempre se tienen más conocimientos. En el caso de Vilagarcía, por ejemplo, influyen mucho las corrientes y nosotros las conocemos bien". En cuanto a las condiciones, si puede elegir, espera que haya vientos fuertes. "Entre 17 y 20 nudos, es como mejor navegamos. En cambio si el viento es medio, de 11 ó 12, nos perjudica porque toda la gente navega bien así y nosotros ya somos una tripulación pesada y las que son ligeras van más rápidas", explica.

Todas estas son las razones por las que Ripoll y García partirán entre los favoritos, un peldaño por debajo de Martín Wizner y Pedro Ameneiro, porque ellos también son de la casa, tienen experiencia y conocen la zona. "Para mí, España es la nación más fuerte en 420 y me imagino que ellos vendrán muy fuertes", dice. Los cuatro conviven en Pontevedra, entrenan juntos y ahora se enfrentan por el dominio de la clase. Una rivalidad que les está impulsando a crecer. "En el agua siempre hay pique pero en tierra somos muy amigos. El hecho de navegar juntos nos ha ayudado mucho esta temporada", afirma.

Planes de futuro

Le queda disfrutar lo que queda de este año y todavía uno más en 420. "Solo se puede navegar mientras eres menor de edad, hasta los 18", matiza. Después, su compañero y él ya tienen pensado que el salto será a 49er, una clase olímpica en el que el nivel aumenta sustancialmente, pero en el que los objetivos también pueden ser más jugosos, como el de, algún día, estar en los Juegos. "Hay que entrenar más horas, pero es lo que hemos pensado", señala.

Su vida ya ha dado un vuelco importante este año con su entrada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra. El pasado, lo que hacía era entrenar por su cuenta durante la semana en A Coruña y los fines de semana, coger un tren, recoger a Jacobo en Vilagarcía y juntos ir hacia Sanxenxo, por lo que solo practicaban juntos dos días. Ahora conviven y entrenan día a día, pero no dejan atrás los viajes, ya que se desplazan a navegar varios días a la semana a Vilagarcía, donde la Federación Gallega tiene su centro de formación. "Está solo a quince minutos", le quita hierro. Poco para quien disfruta de lo que hace.