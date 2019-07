Liceo, Dominicos y Compañía, pendientes del sorteo

El Liceo, por partida doble, el Dominicos y el Compañía de María estarán hoy pendientes del sorteo del calendario de las categorías nacionales de hockey sobre patines. Y es que A Coruña contará la próxima temporada con cuatro equipos, el Liceo en la OK Liga, que presentará este año la novedad del regreso del play off por el título, y el filial verdiblanco, el Compañía de María y el Dominicos, estos dos últimos recién ascendidos, en la OK Plata. En categoría femenina la ciudad se quedó sin representación tras el descenso del conjunto liceísta que el año pasado no pudo mantener la categoría en OK Liga femenina.