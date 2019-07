Otra vez Liceo-Barça para empezar

El Reus y el Barcelona serán los primeros rivales oficiales del Deportivo Liceo en la temporada 2019-20. Los rojinegros, en las semifinales de la Supercopa de España que abrirá el curso en Igualada el 14 de septiembre y en la que los verdiblancos defienden el título logrado el año pasado. Y contra los culés, en el Palacio de los Deportes de Riazor, en la jornada inaugural de la OK Liga el fin de semana siguiente. Es lo que ha deparado el sorteo celebrado ayer en el Museo Olímpico de Barcelona, curiosamente, un inicio calcado al del año pasado, cuando el conjunto dirigido por Juan Copa eliminó al Reus en la Supercopa, para después batir al Barça en la final, equipo contra el que se vería las caras solo una semana después en el arranque de la competición, también en A Coruña.

Un duro arranque que en 2018 saldó con dos victorias, que le valieron el título, y una derrota con la que ya empezó a pie cambiado la competición doméstica, en la que ya tuvo que ir a remolque de un Barcelona que no dio ninguna opción de recortar a lo largo del resto del curso. La situación, sin embargo, es diferente esta temporada. Juan Copa ha convocado a sus jugadores el próximo 5 agosto, pero tendrá poco más de un mes para encajar las seis piezas nuevas con las que cuenta la plantilla: el portero Carles Grau y los jugadores Roberto y Bruno di Benedetto, Marc Grau, Franco Platero y Maxi Oruste.

Es previsible que el Liceo vaya de menos a más según los jugadores vayan encontrando su sitio en la pista y adaptándose al sistema del entrenador. Y que, por tanto, duelos tan complicados lleguen demasiado pronto para los verdiblancos. Aunque tampoco será fácil el final, ya que también será el Reus el encargado de cerrar las dos vueltas de la competición para los coruñeses, en tierras catalanas previsto para el 14 de diciembre y en A Coruña en la última de la fase regular, con fecha para el 5 de mayo. Como esta temporada, no obstante, vuelve el play off por el título, tampoco es tan definitorio el calendario porque todo se lo jugarán los favoritos en los enfrentamientos directos.

Triplete en categoría de plata

En Barcelona no solo sorteó la OK Liga. También se definió tanto el calendario como los integrantes de los dos grupos de la OK Plata, que este año contará con triple representación coruñesa. Liceo, Compañía y Dominicos tendrán una dura competencia porque a los ya conocidos Oviedo Booling y Jolaseta, de la zona norte, los equipos catalanes contra los que finalmente se enfrentarán son Mataró, Lleida, Vilafranca, Manlleu, Arenys de Munt, Vilanova y Tordera.

La competición arrancará el 9 de octubre. El filial verdiblanco, que el año pasado hizo una gran temporada, aunque de más a menos, recibirá en la primera jornada en casa al Vilafranca, primer enfrentamiento con morbo porque Adrián Candamio, pichichi de la categoría y que acaba de fichar por el conjunto del Penedés, se medirá a su exequipo.

A los debutantes Compañía de María y Dominicos, por su parte, que vienen de ascender tras su paso por la OK Bronce, les tocará viajar a Mataró y Lleida, respectivamente. Habrá hasta seis derbis en la categoría, el primero ya en la segunda jornada con un Dominicos-Liceo (26 octubre). Las otras fechas son: Liceo-Compañía (3 noviembre); Dominicos-Compañía (30 noviembre); Liceo-Dominicos (8 febrero); Compañía-Liceo (22 febrero y Compañía-Dominicos (21 marzo).