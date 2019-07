Los favoritos mandan en el Dique

Eran los favoritos y Gaspar Andrade, del Club Natación Liceo, Andrea Domínguez, del Club Natación Ponteareas, confirmaron los pronósticos al proclamarse campeones de la Travesía del Dique, que se disputó ayer en aguas coruñesas con cerca de 300 participantes y un tiempo inestable, con lluvia, aunque fue mejorando según avanzó la mañana. Los dos ganadores, internacionales en aguas abiertas esta temporada, están un punto por encima de sus rivales y lo demostraron en A Coruña. El liceísta llegó a la meta, después de cubrir los 3.500 metros del recorrido, con cuatro minutos de ventaja sobre Lucas Costa, segundo en el esprint por el subcampeonato con Romaric Forques, al que se impuso por cinco segundos y que completó el podio. El triunfo de Domínguez fue incluso superior. Fue la primera mujer, pero la quinta en general. Y entró con más de seis minutos de ventaja sobre su compañera de equipo Ana Buceta, mientras que Mar Ferreiro acabó tercera.

En el resto de categorías, victorias para Catalina López (Ciudad de Santiago) y Rubén Otero (Fogar Carballo) en la C y de Marta Eirís (CN Coruña) y Andrés Prieto (Fogar Carballo) en la D, ambas con 2.300 metros de recorrido; mientras que en los 1.200 para los más pequeños y los veteranos se impusieron Alicia Martín (CN Culleredo) y Paulo Rivas (CN Coruña) en la categoría A; Marta Novo (Galaico) y Mateo Sobrino (CN Culleredo) en la B; Marta Barbeito (Hércules Termaria) y Antonio Gómez (no federado) en la E; Sonia Braña (no federada) y Antonio Rivas (Hércules Termaria) en la F y Carmen Tapia (no federada) y Carlos García (Pabellón Ourense) en la G.

Próxima cita en Arteixo

Esta travesía era la sexta prueba del Circuito Gallego de aguas abiertas. La séptima será mañana en Arteixo en la playa de Suevos (12.00 horas), con casi 200 inscritos. La prueba larga, en la que también participará Andrea Domínguez, aunque no Gaspar Andrade, constará de 2.500 metros aunque también habrá dos recorridos más, uno de 800 metros y otro de 200. Los mejores locales recibirán el Trofeo Marina Álvarez.