El coruñés Toni Ripoll se cuelga la plata en el Europeo júnior de 420

El coruñés Toni Ripoll y el arousano Jacobo García se proclamaron ayer en Vilagarcía subcampeones de Europa júnior de vela en la clase 420. Ambos continúan añadiendo éxitos a un palmarés en el que ya figuraban los títulos de campeones del mundo y de Europa sub 17 conseguidos el año pasado. La tripulación del Real Club Náutico de Sanxenxo peleó por los puestos de honor durante los seis días de competición, en los que paulatinamente fue escalando posiciones en una clasificación en la que arrancaron cuartos para subirse después a puestos de podio. Ya ayer, en la última jornada, firmó un sexto puesto que le hizo alcanzar la segunda posición. Una medalla de plata en el primer año en la categoría y en un podio completamente español. Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez se colgaron el oro tras ser los más regulares del campeonato y en el tercer escalón se subieron los también gallego Martín Wizner y Pedro Ameneiro, que eran los grandes favoritos porque llegaban tras proclamarse campeones del mundo de la categoría.

En una flota formada por 92 barcos, las condiciones de navegación eran muy duras. El coruñés y su compañero, sin embargo, conocen bien el campo de regatas, porque es donde habitualmente entrenan „desde este año residen y conviven en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra„ y pretendían que eso jugara a su favor. No lo había hecho en el Campeonato de España de 420 celebrado en el mismo escenario y unos meses antes, donde cayeron a la novena plaza y cuando Konitzer y Rodríguez ya se habían mostrado los más fuertes. Ripoll y García empezaron fuertes encuadrados en el grupo azul, con un tercer y un séptimo puesto en la primera jornada. Los dos días siguientes navegaron en el grupo amarillo. El viernes fueron sextos y terceros y el sábado, decimonovenos y octavos. Con eso se clasificaron para el grupo de oro, que arrancaron con un tercer puesto y un 18. Ya el lunes, tuvieron su peor resultado con una posición 26, que finalmente fue su descarte, pero con un sexto puesto conservaron su lugar en el podio por detrás de los líderes sólidos (1-5-8-1-6-3-2-3-29-3-40) y de Wizner y Ameneiro, que venían remontando por detrás.

La última jornada fue complicada, por falta de viento a partir del mediodía en la ría. En ella no arriesgaron Konitzer y Rodríguez que hicieron un puesto 40, pero no querían ningún fuera de línea, ningún error que les costara el oro, por lo que se limitaron a administrar una ventaja sustancial. Por su parte, el coruñés y el arousano hicieron una salida limpia que les permitía amarrar el tercer puesto, pero un error de sus compañeros de entrenamiento y amigos „Wizner y Ameneiro„ al confundirse en el recorrido posibilitó que con un sexto puesto en la regata se hicieran con la plata. Un resultado para resarcirse en parte del mal sabor de boca que les había dejado el Mundial, donde habían navegado a un alto nivel, pero en el que arrastraron un primer mal día y no pudieron alcanzar el podio.