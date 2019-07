Mauro Triana disputará la Copa de Europa con la selección española

Mauro Triana recibió ayer la noticia de que está convocado para formar parte, como integrante del relevo de 4x100 metros, de la selección española de atletismo que del 9 al 11 de agosto participará en la Copa de Europa en Polonia. El viernes tendrá que desplazarse a Madrid y el sábado iniciará el viaje, primero a Potsdam (Alemania), donde estará concentrado el equipo español, para posteriormente trasladarse a Polonia. "Estoy muy contento", dice el velocista coruñés, "en principio voy de reserva, así que en los entrenamientos previos intentaré ganarme el puesto y convencer al seleccionador y, si no, animar y apoyar en todo a mis compañeros". Ellos son Javier Martín, que participará en la prueba individual, Daniel Rodríguez, su compañero en el Playas de Castellón, el veterano Ángel David Rodríguez, con el que ya compartió relevo en el Campeonato de Europa de 2016, y Pol Retamal. "Con los únicos con los que no he coincidido es con Javier y Pol. Pero seguro que nos acoplamos bien", añade.

Este año la temporada de los atletas es más larga. Al trasladar el Campeonato del Mundo a octubre, también se han tenido que retrasar otras competiciones como el Campeonato de España, que será entre finales de agosto y principios de septiembre. Lo que les deja sin vacaciones. "No lo estoy llevando mal, no me está costando mucho. Está habiendo competiciones y eso lo hace más llevadero. Además ahora ya voy a cambiar de ambiente diez días, ya se va medio mes", analiza. Como también valora cómo está yendo de momento el verano para él: "No me está saliendo la marca que creo que puedo hacer, tanto en 100 como en 200. Ya saldrá. No me quiero agobiar". Porque él donde nunca falla es en las grandes ocasiones. Y para eso falta un mes.