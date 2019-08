El tesoro de Compañía de María

Quien tiene un amigo tiene un tesoro que no se puede pagar con dinero. Pero en Compañía de María le han puesto precio: cincuenta euros. Es lo que cuestan los carnés de socio amigo para la próxima temporada en la que el club afronta una de sus mayores retos deportivos con la presencia en la OK Plata, segunda categoría nacional y antesala de la elite. Aunque dichos abonos se empezaron a promocionar el pasado mes de junio, desde ayer el club cuenta con ellos de forma física. Ya se han despachado más de noventa, sobre todo en el escaparate del Torneo Internacional disputado en junio, por lo que volarán carnés a Bilbao, Asturias y Madrid. Pero los dirigentes del conjunto coruñés no se quieren quedar ahí. El objetivo inicial estaba entre los 100 y 150 y en poco tiempo ya están próximos a superarlo. Todos los que quieran colaborar y apoyar a un club que cuida sobre todo la cantera, podrán hacerlo a través de las redes sociales de Compañía (cdm_hockey en Instagram), Con mandar un mensaje llega. Ya es la propia institución la encargada de ponerse en contacto para completar la inscripción.

El presupuesto que maneja el Compañía de María para la próxima temporada será cercano a los 60.000 euros. La mayoría del dinero irá destinado a los viajes a Cataluña, ya que hay que hacer seis a lo largo de la temporada, el primero a Mataró en la jornada inaugural del curso prevista para el próximo 19 de octubre. Después también tendrán que desplazarse a Arenys de Munt, Getxo, Lleida, Oviedo, Vilafranca, Vilanova, Tordera y Manlleu. La mayoría de las localidades no tienen un aeropuerto cercano, por lo que además del avión se verán obligados a costearse también un autobús y hotel. Los pagos de los derechos de arbitrajes y federativos también están incluidos en la lista de gastos, así como el de las fichas de los jugadores.

En cuanto a la planificación de la temporada, el equipo no retomará los entrenamientos hasta finales de este mes, justo antes del primer partido amistoso programado contra el poderoso Oporto (31 de agosto) de los exliceístas Xavi Malián, Sergi Miras y Carlo di Benedetto. La plantilla estará dirigida una año más por Alejandro Canosa, que como más veteranos tendrá a sus órdenes al portero Diego Lago y a los jugadores Álvaro Rodríguez y Hugo García „con respecto al curso pasado se cae Anxo Varela, que decidió colgar los patines„. Los tres tienen experiencia en categoría nacional. El primero, con el Patín Coruña, un proyecto coruñés que estuvo en Primera hace casi diez años. El segundo formó parte del Cerceda y el tercero, del Borbolla. Pero como el santo y seña del club es la apuesta por la juventud, Santiago Miguélez, Tomás Villares, Jorge Ricoy, Andrés Miranda, Álvaro Lamelo y Sergio Castellenos serán una parte fundamental del equipo porque el ascenso es para ellos y para los que vienen por detrás.

Por eso Compañía tampoco quiso excederse en hacer fichajes, porque lo fundamental es que los jóvenes tengan minutos y puedan continuar con su formación como jugadores sin tener que marcharse fuera de la ciudad, como ha ocurrido a muchos jugadores hasta la fecha. No obstante, llegarán refuerzos porque también es fundamental para el proyecto mantener y asentarse en la categoría. El primero es el madrileño Javier Jurado, que la temporada pasada estaba en el Asturhockey. Aportará experiencia, incluso en OK Liga, pero también será muy valioso no solo dentro de la pista, sino fuera de ella por su labor como formador. Con Madrid, una de las comunidades que más ha crecido los últimos años, ha sido subcampeón de España. Para cerrar la plantilla, además, el club tiene prácticamente atado el fichaje de un jugador internacional.