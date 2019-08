El 'Gómez Mostly' gana la Mar de Maeloc-Regata Finisterre

Los integrantes del equipo del 'Gómez Mostly' tras su triunfo.

Los integrantes del equipo del 'Gómez Mostly' tras su triunfo. Pedro Seoane

El Prima 38 Gómez Mostly del Real Club Náutico de La Coruña, armado y patroneado por Andrés Soto, se ha proclamado vencedor absoluto de la Mar de MaelocRegata Finisterre, que terminó en la tarde de ayer en aguas de la bahía de Baiona, con la organización del Monte Real Club de Yates y del Náutico de La Coruña. El objetivo de los organizadores era romper la racha de una veintena de años sin Finisterre... desde aquella victoria del Estrella Galicia patroneado por Antonio Viejo en el año 2000.

Y la verdad es que las cosas no estaban fáciles para los organizadores, primero se aplazó por la falta de viento, y después a la segunda a punto la falta de viento estuvo a punto de mandar al traste la competición. Tras la salida de la ciudad herculina el viernes a las cinco de la tarde, y con vientos suaves de 10 nudos del noroeste, uno de los favoritos el Alma do Mar de Nito Enríquez tenía una grave avería en su botavara... poco después a la altura de Malpica, era el Zóspiro de Guillermo Blanco quien causaba baja, por un problema en su vela may y lo peor cuando era tercero en real y primero en compensado... a continuación también La María de Jorge Etcheverría...

Además el viento de noche se venía abajo, y se producían tres abandonos, continuando en regata el Fresgarrido que tomaba el mando de la regata en real y a unas seis millas se encontraba el Gómez Mostly y de este modo se alcanzaban con un ritmo cansino las Illas Atlánticas, en donde la velocidad de los dos barcos apenas alcanzaba los nudos, al final tras 25 horas 47 minutos y 50 segundos, el Baltic 56 Fresgarridode José Angel Quintero alcanzaba, al través de la Torre de la Tinaja en el recinto del Parador Nacional Conde de Gondomar, la línea de llegada, lo que sin embargo no le era suficiente, pues el Prima 38 de Andrés Soto lo hacía al filo de las ocho de la tarde, lo que era insuficiente para ganar también en compensado al barco del Náutico de La Coruña.

El próximo acto de Mar de Maeloc será la Regata Rías Baixas que comienza el próximo día 14 de agosto. En la víspera de su inicio se entregarán los premios de esta nueva Regata Finisterre en la sede del Real Club Náutico de Vigo.