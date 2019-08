El Zalaeta arranca sin complejos

El primer equipo del Club Instituto Zalaeta empezó esta semana la pretemporada con la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de su técnico, Jorge Barrero. Las jugadoras del club coruñés, que la temporada pasada se despidieron dejando tras de sí los mejores resultados de su historia, se ponen manos a la obra para volver a estar en lo alto de la clasificación de la segunda categoría de voleibol nacional, en la que militan desde el año 2014.

La temporada anterior el club participó por primera vez en la Copa Princesa, y logró jugar en la fase de Ascenso a SF1, rozando con la punta de los dedos el cambio de categoría. Para Jorge Barrero, el balance del año fue tan positivo como inesperado. "No vimos venir esos resultados y estuvimos muy por encima de lo esperado", recuerda.

Sin embargo, y pese a que según el entrenador "el éxito de la temporada pasada sirve de motivación para la que está por venir", lograr el ascenso a Primera no está a priori entre las metas este año. "El ascenso es un objetivo a nivel equipo, pero también a nivel club. Lo que ocurre es que, aunque deportivamente tuvimos opciones de ascender, económicamente no sería posible, no podríamos ocupar la plaza, y este año continuamos igual", comenta.

En su lugar, el técnico afirma que su objetivo se basa en mejorar el rendimiento y estar al nivel de la Liga, que cada año "va profesionalizándose un poco más". Y es que, aunque el Zalaeta se mantiene igual que el año pasado, el entrenador cree que esta temporada las cosas serán más complicadas debido a que cada vez hay más equipos profesionales o semiprofesionales que aumentan el nivel de la competición. "Queremos igualar los resultados anteriores, pero creo que va a ser difícil porque este año han bajado a nuestro grupo un equipo de Super Liga 1 LMB, y también hay otro equipo canario nuevo con tres jugadoras internacionales colombianas", advierte.



Según el entrenador, este año han empezado más tarde de lo habitual los entrenamientos, aunque las jugadoras han estado trabajando a nivel físico individualmente desde principios de agosto. "El listón que dejamos el año anterior está muy alto, por eso vamos a trabajar mucho en la pretemporada, para iniciar con muy buen nivel", declara Barrero.

La competición es cada vez más dura, pero todas las jugadoras que conformaban la plantilla el año pasado permanecen en el equipo coruñés, dispuestas a competir sin complejos en esta nueva temporada pese a la enorme dificultad. "Hemos conseguido que la mayor parte de ellas continúen con nosotros. Muchas han recibido ofertas de otros equipos, pero aún así han decidido quedarse y trabajar para estar a la altura una vez más", añadió.

El Zalaeta crece cada vez más, y el número de jugadoras en la cantera va en aumento. Según Barrero, logros como el participar en la Copa Princesa en Navidad o la competición por la fase de ascenso le ha dado al club una gran visibilidad a nivel mediático. "El hecho de que se vea a un equipo tan arriba y a punto de meterse en la élite es un impulso para las niñas, tanto para las que no juegan como para las que ya están en equipo y quieren llegar a ese nivel. Es una pena que no contemos con el apoyo económico suficiente para aumentar las posibilidades de nuestras jugadoras", concluye el técnico.

Por ahora, el equipo se prepara para disputar el primer encuentro de la temporada, que tendrá lugar fuera de casa, en el Pabellón Municipal de Lugo el 5 de octubre a las 18.00 horas, contra el equipo lucense Emevé.