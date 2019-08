Madrazo resurge y sorprende en la llegada a la meta de Javalambre

El español Ángel Madrazo (Burgos BH) ha ganado este miércoles la quinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre L'Eliana y el Observatorio Astrofísico de Javalambre sobre 170,7 kilómetros, en un final inédito en el que sorprendió a sus dos compañeros de fuga, resurgiendo en los metros finales, mientras que Miguel Ángel López (Astana) es el nuevo líder de la general.

Madrazo, que gana su primera etapa en una grande y se confirma como rey de la montaña, parecía sufrir más que su compañero en el Burgos BH Jetse Bol y que el español José Herrada (Cofidis) y se quedó cortado varias veces. No obstante, Herrada optó por no atacar y por no querer gastar viendo que Bol le seguía a rueda. Ello hizo que Madrazo se recuperara, llegara a ellos y atacara sin piedad ni respuesta alguna.

Por detrás, los más valientes fueron Alejandro Valverde (Movistar) y Miguel Ángel López (Astana), con ataques que movieron el avispero. El colombiano abrió hueco y por detrás Valverde y Primoz Roglic (Jumbo-Visma) entraron a 12 segundos, lo que sumado al pinchazo del anterior líder Nicolas Roche (Sunweb) hace que López sea el nuevo líder.