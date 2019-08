Jesús Herrada se exhibe

El español Jesús Herrada ganó ayer la sexta etapa de la Vuelta a España, entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat, de 198,9 kilómetros, por delante del belga Dylan Teuns, que es el nuevo líder de la carrera, que aventaja en 38 segundos sobre David de La Cruz y en un minuto sobre Miguel Ángel López.

Herrada, escapado junto a Teuns, demarró a 300 metros de meta para llegar en solitario. Fue la segunda victoria española, y consecutiva, tras el triunfo de Madrazo en Javalambre. Una sexta etapa donde Rigoberto Urán y Hugh Carthy, Víctor de la Parte y el hasta antes de ayer líder Nicolas Roche han sido los principales perjudicados de una caída masiva en el pelotón y se han visto obligados a abandonar.

Jesús Herrada hermano, hermano de José Herrada, que antes de ayer no pudo ganar la etapa afirmó: "No ha habido venganza. Solo ha sido una nueva oportunidad que he aprovechado. El triunfo se lo dedico a mi hermano, a mi familia, a mi pareja y también al equipo". "Conocía muy bien la etapa y es una de las que tenía marcadas desde antes de venir a la Vuelta como objetivo y a las primeras de cambio lo he conseguido", concluyó Jesús Herrada.

El Astana no luchó por evitar el cambio del liderato que tenía el colombiano Miguel Ángel Superman López y la camiseta roja la tiene ahora el belga Dylan Teuns. "No pasa nada. No estoy feliz por haber perdido el maillot rojo, pero tampoco estoy de mal gusto", afirmó Supermán López. El grupo principal entró a 5.43. El nuevo líder afirmó: "Ocurrió lo contrario, hoy corría sabiendo que podía ponerme líder. He disputado también la etapa, pero al final, a falta de 4 kilómetros, lo di todo, pero tuve la mala suerte de tener a un corredor fuerte a mi lado como Jesús Herrada, quien fue más listo que yo al final y me ha ganado al esprint". Hoy se disputa la séptima etapa, entre Onda y Mas de la Costa, de 183,2 kilómetros, con salida prevista a las 12.30 horas. En esta jornada el pelotón discurrirá por carreteras de la provincia de Castellón con la ascensión de cuatro puertos previos, dos de segunda categoría y dos de tercera, el corto pero durísimo Mas de la Costa.