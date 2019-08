"Queremos lograr el ascenso cuanto antes, pero no será sencillo"

El nuevo entrenador de Maristas, Jorge Carreira, se prepara para afrontar su estreno como líder del primer equipo el próximo lunes. Con una amplia experiencia tanto en el campo como en el banquillo a sus espaldas, el técnico guiará a las jugadoras de Maristas en su regreso a Primera Nacional, tras no lograr la permanencia en Liga 2 Femenina la temporada pasada.

¿Cuál es la situación actual de la plantilla?

Contamos con siete renovaciones y con las incorporaciones de Laura Martínez y de Blanca Manivesa, que regresa al club un año después. Nuestra intención es potenciar al equipo con la filial de Autonómica, y confiar plenamente en esas jugadoras que llevan aquí varios años.

Después de 14 años en el club, ¿cómo se siente siendo primer entrenador?

En cuanto el club me lo propuso, no tuve dudas. Estoy muy ilusionado: para mi ya era un sueño cumplido el poder estar en el cuerpo técnico del equipo. Ser primer entrenador supone el doble de ilusión.

¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada?

Como entrenador, siendo mi primer año entrenando a chicas y en categoría senior, mi meta es trabajar lo máximo posible e intentar competir cada día para ayudar al equipo. Si cada fin de semana, en cada partido, consigo ayudarlas a mejorar, estaré satisfecho.

¿Y sobre el ascenso?

Queremos subir de categoría cuanto antes, pero somos realistas y sabemos que no es nada sencillo. Es una meta a largo plazo. Si no lo conseguimos este año, no lo consideraremos un fracaso.

¿Aplicará algún cambio sobre la línea de trabajo?

Siempre estuve con Rubi en el banquillo, y gracias a él pude aprender. Estoy muy convencido de su manera de entrenar y, aunque habrá algún cambio, siempre mantendré la línea general de su trabajo, que es lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí y lo que me convence de lo que me gusta del baloncesto.

¿Qué opina sobre el calendario y el inicio de Liga?

El primer encuentro será el 13 de octubre contra Encino, en Lugo. Es un equipo que acaba de ascender, pero con jugadoras con mucho ritmo y experiencia, así que puede llegar a ser muy complicado, sobre todo porque el partido será fuera de casa. El segundo partido si será aquí, contra Tirso, que es el favorito casi todos los años para subir de categoría. Será un inicio duro, pero tenemos ganas.