Bronce para Gómez Noya, su undécima medalla mundial

El francés Vincent Luis se proclamó campeón del mundo de triatlón tras acabar quinto la Gran Final del Mundial, disputada en Lausana (Suiza), donde ganó el noruego Kristian Blummenfelt, en otra jornada gloriosa para España, que festejó la plata con Mario Mola, el bronce con Javier Gómez Noya; y el cuarto puesto general con Fernando Alarza. AntonioSerrat, vigésimo primero ayer, ocupó el mismo puesto en la clasificación general.

Blummenfelt logró la victoria en la Gran Final al cubrir el recorrido, de 1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bici y diez más de carrera a pie, en una hora, 50 minutos y 47 segundos, dieciséis menos que el mallorquín Mola, ganador de los pasados tres campeonatos del mundo; y del talaverano Alarza, tercero en carrera, a 31 segundos del noruego. A Gómez Noya, único quíntuple campeón de la historia, le bastó un sexto puesto, a un minuto y 27 segundos, para capturar su undécima medalla en unos Mundiales.

Vincent Luis, que llegó líder del certamen a la localidad helvética, acabó quinto (a 1:06) por detrás de otro noruego, Gustav Iden „que entró a 47 segundos„, y festejó, a los 30 años „y tras haber ganado plata el año pasado y bronce en 2015„ su primer título mundial.

Luis, compañero de entrenamientos de Súper-Mario y ganador este año en Yokohama (Japón), acabó capturando un Mundial que se decidió al sumar al de la Gran Final „valorada un 25% más„ los cinco mejores resultados del año. Sólo el australiano Jacob Birtwhistle, sexto en la clasificación general final, fue el único que repitió victoria, al ganar en Leeds (Inglaterra) y en Hamburgo (Alemania).

Mola, de 29 años. se anotó la primera carrera del año, en Abu Dabi y en distancia sprint; pero falló en las siguientes tres „Bermudas, Yokohama y Leeds„ en distancia olímpica (el doble de la anterior): precisamente en las que Gómez Noya, que, en teoría, regresaba al Mundial con miras a probarse con miras a los Juegos de Tokio del año que viene, comenzó a dejar entrever que podía optar a ampliar a seis su propio récord absoluto de victorias globales.

El astro gallego, de 36 años, asimismo cuádruple campeón de Europa y plata olímpica en los Juegos de Londres 2012, sorprendió en su regreso, al acabar segundo en Bermudas, antes de ser cuarto en Yokohama y tercero en Leeds. Al contrario que Mola, a Javi le fue bastante mejor la distancia olímpica que la sprint (mitad de la anterior); pero Mario, recuperado de nuevo en las pruebas de Montreal y Edmonton (Canadá) y Hamburgo; demostró ayer que no ha ganado medallas en los siete pasados Mundiales por casualidad.

Alarza, de 28, no brilló tanto como ellos, pero fue muy regular, siempre entre los primeros diez; y ayer volvió a echar el resto, capturando el tercer puesto en una carrera en la que el vigués Antonio Serrat fue vigésimo primero, exactamente el mismo puesto que en la clasificación general final.

Gómez Noya ganó su primer título en 2008 (en Vancouver, Canadá, cuando se decidía en una sola jornada) y logró los otros cuatro oros en 2010 y entre 2013 y 2015. El astro ferrolano capturó, además de la de ayer, medallas de plata en 2007 (en Hamburgo, Alemania), 2009, 2012 y 2017; y la de bronce en 2011. Antes de la prueba, había declarado que "una undécima medalla en un Mundial sería la leche" y cumplió su objetivo.

"En la natación he estado en mi sitio y en el ciclismo también, en cabeza, pero ahí ya no estaba teniendo buenas sensaciones. El circuito era duro, de sufrir y eso me ha pasado factura. Me puse a correr con los primeros pero iba un poco pasado, de ahí que decidiese seguir mi ritmo de cara a asegurar una plaza que me permitiese mantener el tercero de la general", comentó Noya.

El gallego piensa ya en lo que le espera en Niza el domingo 8 de septiembre, otro campeonato del mundo, el de la distancia Medio Ironman, una cita que ya ha disputado en varias ocasiones con dos victorias (2014 y 2017) y dos terceras plazas (2015 y 2018): "Toca recuperarse rápido, porque en Niza me espera un triatlón muy duro y con rivales del máximo nivel y espero lograr un mejor resultado que en Lausana". A la ciudad de la Costa Azul irá directamente desde Suiza, para así poder conocer los circuitos con calma y estar relajado los últimos días.