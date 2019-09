A Bale no le molesta que le llamen "golfista"

El jugador del Madrid Gareth Bale dijo que no le molesta que le llamen "golfista" porque después del fútbol, el golf es su "gran afición", además de reconocer que no lee absolutamente nada de información sobre él o sobre el conjunto blanco. "No leo las críticas, no escucho a nadie, la mayoría de la gente no puede entender mi situación. Soy un golfista. ¿No has visto las imágenes?", dijo irónicamente Bale sobre la conversación que tuvo con su compañero Thibaut Courtois. "Hablé con él sobre ello y obviamente era una broma".