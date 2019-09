"Lo duro es que ella ya no está, da igual cómo haya fallecido"

La hermana de Blanca Fernández Ochoa, Lola, aseguró ayer que toda su familia "está destrozada", que en Cercedilla "todo el mundo que quiera pueda darle su último adiós" y que "da igual cómo haya fallecido, porque lo duro es que ya no está".

Muy emocionada y con la perra de su hermana, Trufa, en los brazos, Lola Fernández Ochoa quiso agradecer las muestras numerosas muestras de cariño recibidas y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la búsqueda de Blanca.

"Han sido tan bestias las muestras de cariño... Yo también he sido olímpica, he representado a España, pero nunca me he sentido como estos días. Ha sido un orgullo ser española. Me da mucha pena, pero creo que Blanca no era consciente de lo que la quería la gente y la admiraba", dijo.

También adelantó que el velatorio de la exesquiadora será en Cercedilla. "La despedida la haremos en familia. Parece que ella quería que la incinerasen y esparcir los retos en Siete Picos, que era su montaña preferida", comentó.

Las pruebas toxicológicas que están realizando los forenses del Instituto Anatómico Forense sobre el cadáver de la exesquiadora determinarán si su muerte fue natural o voluntaria, al descartarse que se produjera de forma violenta. El informe preliminar de autopsia se dará por concluido una vez concluyan todas las pruebas patológicas y toxicológicas y puede tardar semanas.