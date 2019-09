Robert Moreno: "La competencia se demuestra con actos"

El seleccionador español de fútbol, Robert Moreno, ha anunciado que habrá "cambios" en el once en el partido de este domingo ante Islas Feroe en El Molinón (20.45 horas), ya que "la competencia se demuestra con actos", y que por ello no tiene un "portero titular", sino tres guardametas con un "altísimo nivel" y que espera que le "quiten el sueño".

"Va a haber cambios, sería incongruente por mi parte decir que confío en todos los jugadores que vienen y que me gusta la competencia y que cuando llega el momento de jugar ponga a los mismos. La competencia se demuestra con actos. No sé si serán siete, pero va a haber cambios. Los jugadores acaban de empezar la Liga y tiene que ser así para que todo el mundo se sienta importante", declaró en la rueda de prensa previa.

Así, será clave que todos se sientan "importante". "Venimos 23 y hay posiciones con jugadores como Sergio -Busquets- que acostumbran a ser fijos y repetir. Yo puedo decir maravillas, pero si luego no cumplo... Les hemos dicho a nivel interno que son todos importantes, y por eso creemos que la competencia es buena y lo vamos a demostrar dando minutos", subrayó.

Esta idea afectará también a la portería, donde no ha confirmado si Kepa Arrizabalaga repetirá. "No tengo a un portero titular. Puede haber un cambio o no, están todas las posibilidades abiertas. Es muy normal en el fútbol que haya un portero clarísimo, pero los tres porteros tienen un altísimo nivel y tengo muchísimas ganas de que me quiten el sueño", reconoció.

"Los tres han entrenado increíble esta semana, con una actitud buenísima, y con sus respectivos equipos veo un alto nivel. Tenemos que exigir la competencia en los tres puestos y estoy seguro de que me lo van a poner muy difícil", añadió.

Por otra parte, pidió "respeto" para el combinado feroés, y explicó que deben tratar de conseguir el mejor resultado posible. "Los goles importan, porque quedar primero es muy importante, te hace cabeza de serie y te puede llegar a evitar enfrentarte a un segundo de alto nivel en la Eurocopa. El tema de meter goles es algo bueno para el equipo, pero también tenemos que tener respeto por el rival. Al final puede ser un lastre decir que tenemos que meter cinco o seis goles", apuntó.

"Lo que le vamos a pedir a los jugadores es ir a por el segundo, a por el tercero, a por el cuarto... Luego, como les pedimos esto siempre, llegan los partidos como ante Rumanía e incluso con 1-2 y uno menos queremos seguir atacando. La idea es seguir jugando igual los 90 minutos", advirtió.

En este sentido, afirmó que además del respeto al rival, los jugadores se deben "respetar a ellos mismos como profesionales" y darlo todo. "Jugar con la selección española es algo muy difícil, y no sabes si vas a jugar solo un partido, por lo que no puedes permitirte ni un segundo de relax, lo primero por ti y lo segundo porque hay un país y una afición detrás. Va a haber 27.000 personas, van a pagar una entrada y esperan ver a los jugadores dando el máximo. Ese respeto por ti mismo y por la gente lo que tiene que hacer es que des el máximo", expresó.

En otro orden de cosas, contó que ha vuelto a ver el partido ante Rumanía (1-2), primero de clasificación para la Eurocopa 2020, y reconoció que las sensaciones "son mejores" que las que tuvo "en directo". "En la segunda parte, con el ambiente que generó el público, las sensaciones fueron peores en directo que después viéndolo. Hay la jugada del gol y las dos paradas de Kepa; que te hagan tes ocasiones no es algo como para preocuparse. El problema es que la última es en el tiempo añadido y pudo haber sido el empate, y de alguna manera ensucia lo que hicimos", expuso.

"Hicimos muchas cosas bien, quizás en la segunda cometimos el error, desde el banquillo primero, de no saber ver el riesgo que ellos corrían con el marcador en contra, de dejar dos arriba; con un marcador de 0-2 tienes que ser un poco más cauto. Estoy muy contento de lo que he visto, de que lo que hemos perdido se vea en el campo, de que con un jugador menos el equipo dé la cara, de que sea capaz de seguir atacando, de generar ocasiones... Tenemos cosas que mejorar, pero muy contento con el rendimiento del partido", continuó.



"Ramos me está ayudando muchísimo"

En el plano individual, Moreno se rindió a la buena actitud del capitán Sergio Ramos. "Cada día que pasa y tengo más relación con él me sorprende más. Estoy conociendo a la persona, y no puedo tener ninguna queja. Me está ayudando muchísimo, es un ejemplo y se puede hablar con él de todo, te reafirma, acepta bien la crítica, y él lo hace y lo agradece, lo cual te facilita la tarea como seleccionador", indicó.

También habló sobre el delantero Rodrigo Moreno. "Todas las personas necesitamos impulsos anímicos. Él ha clarificado su situación; lo que nos descoloca a las personas es la incertidumbre, y esa incertidumbre el día 2 se acabó. Ha hecho su proceso reflexivo, y en el caso de Rodrigo es una persona muy madura. Si mañana sale en el once y marca tres goles será un impulso anímico importante, pero si no lo hará con el Valencia el fin de semana. En algún momento va a volver a marcar y sentirse importante. Con lo que le quiere la afición en Valencia, de lo que fui testigo, va a volver a dar mucho rendimiento a su equipo y a nosotros", declaró.

Además, afirmó que Fabián Ruiz "está a un altísimo nivel". "Ellos están aquí por lo que hacen, no por quién son. Si nos basamos solo en quién son, vendrían otros; tienen que saber que si juegan como están jugando y tienen un alto nivel, van a venir. Fabián es una grata sorpresa para todos. Ha demostrado que en el altísimo nivel es capaz de dar un rendimiento alto", comentó sobre el delantero del Nápoles.

Por último, deseó que la gente de Gijón pueda homenajear de la mejor manera a Enrique Castro 'Quini', fallecido en febrero de 2018. "Espero que sea acicate suficiente el homenaje a Quini para que la gente venga y llene el estadio; se lo merece. Quini nos va a ayudar, porque algunos a lo mejor no vendrían si no fuera su homenaje; como es su homenaje van a venir, vamos a llenar el estadio y me va a ayudar la gente. Cuando te enfrentas a un rival de inferior nivel lo difícil es encontrar la motivación justa para tus jugadores. Que grite la gente, que anime al equipo y que sientan ese empuje que servirá para estar 90 minutos a tope", finalizó.