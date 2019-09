El Sporting de Gijón visita este mediodía al Huesca en El Alcoraz

"Vamos a por los tres puntos, como siempre", destacó José Alberto, entrenador del Sporting, confía en conseguir en Huesca la primera victoria de la temporada como visitante (Hoy, 12.00). "Espero que el equipo libere tensión y demuestre el fútbol que tiene. Tenemos talento para mostrar más fútbol", subrayó el técnico del equipo asturiano, que será el próximo adversario del Deportivo (domingo 15 a las 21.00 horas). "De nada valen los candidatos ahora. El Fuenlabrada lleva 9 puntos. El Mallorca no contaba para nadie el año pasado y subió. El Málaga al final se cayó. Hay que trabajar en un equipo fiable y que sepa a lo que quiera jugar", destacó el entrenador asturiano antes del partido que se disputará este mediodía.

La visita al Huesca hará que el Sporting se haya enfrentado ya a los tres recién descendidos de Primera. De sumar en El Alcoraz superaría este tramo invicto. "Eso no me quiere decir nada. Me hubiera gustado sumar más puntos. Esa es la mentalidad que tiene que tener el Sporting", aseguró José Alberto. Por otro lado, defendió hacer varios entrenamientos a puerta cerrada. "No es nada que hagamos diferente a los demás. Hay mucho hermetismo para no dar pistas a los contrarios. Sacáis información favorecedora a los rivales", explicó.

Derbi andaluz

Ayer, el Almería ganó 0-1 el duelo de jeques en La Rosaleda y, con un gol del senegalés Sekou Gassama en los primeros minutos, se afianza en la zona alta y hurga en la herida de un Málaga deprimido, inmerso en una crisis institucional y económica que le ha impedido inscribir a cinco jugadores al superar el límite salarial, según LaLiga.

En otro partido de ayer, Extremadura y Numancia firmaron este sábado un empate sin goles en un partido marcado por la multitud de ocasiones de los locales y el gran partido del portero visitante Dani Barrio, que evitó la derrota de su equipo. En el conjunto extremeño, que dirige el coruñés Manuel Mosquera, debutó el exdeportivista Diego Caballo.

En el derbi canario, el Tenerife y el Las Palmas empataron sin goles en el Heliodoro Rodríguez López (0-0), partido en el que los locales acabaron con diez futbolistas.