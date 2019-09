Javier Gómez Noya acaba en la séptima plaza en Niza

El noruego Gustav Iden se proclamó nuevo campeón del mundo en el medio Ironman 70.3 que se ha disputado en Niza (Francia), dando la sorpresa al marcar un tiempo de 3h.52:13 por delante del británico Alistair Brownlee y del estadounidense Rodolphe Von Berg. El ferrolano Javier Gómez Noya fue séptimo.

Iden, que no figuraba entre los grandes favoritos, fue el mejor en el tramo de carrera a pie, aventajando en nada menos que en 2 minutos y 44 segundos a Brownlee y en 4.10 a Von Berg.

El australiano Josh Amberger fue el primero en finalizar los 1.900 metros de natación, seguido de Brownlee y del también oceánico Sam Appletton.

En el segmento ciclista, Von Berg, Brownlee e Iden llegaron los primeros a la transición, mientras que Javier Gómez Noya lo hizo en la decimotercera posición a 6.42 minutos y el otro español participante, Pablo Dapena, pasó en el puesto 23 a 11.45 minutos.

En la carrera a pie, el primero en dar muestras de fatiga fue el estadounidense y en el kilómetro 7 fue el noruego el que dio el tirón definitivo para dejar atrás Brownlee, que en el kilómetro 10 ya tenía una desventaja de 1.21 minutos con Iden.

El noruego, lejos de hundirse siguió aumentando su ventaja hasta finalizar en solitario. Gómez Noya fue séptimo a 8.55 del vencedor y Pablo Dapena, decimoquinto a 14.20 minutos.

"No fue mi mejor día ni mucho menos", dijo Noya al concluir la carrera. "Hice séptimo, que no es un mal resultado pero no el esperado. El ferrolano ya ha confirmado su intención de participar en el Ironamn 70.3 de Cascais el 29 de septiembre.

La pasada semana, Gómez Noya Había logrado la medalla de bronce del Mundial de triatlón, su undécima presea. Su primer título lo ganó en 2008 (en Vancouver, Canadá, cuando se decidía en una sola jornada) y los otros cuatro oros en 2010 y entre 2013 y 2015. El ferrolano capturó medallas de plata en 2007 (en Hamburgo, Alemania), 2009, 2012 y 2017; y la de bronce en 2011. También puede presumir de ser cuádruple campeón de Europa y plata olímpica en los Juegos de Londres 2012.