Oza corona a Bocelo y Papín

Con el número uno en el dorsal, había pocas dudas de quién era el favorito para ganar la Vuelta a Oza, el regreso tras el parón estival del circuito Coruña Corre. Y Pablo Bocelo cumplió con los pronósticos para llevarse el triunfo en los poco más de seis kilómetros de recorrido con un tiempo de 21 minutos y 42 segundos. Inés Papín, otra clásica de las carreras populares, hizo lo propio en categoría femenina, en su caso con un crono de 27 minutos y 28 segundos. Al del Club Natación Narón lo escoltaron en el podio Jesús Corral (22:17, a 35 segundos del vencedor) y Esteban Díaz (22:52); y a la del Club Atletismo Sada, Isa Díaz (29:34, dos minutos de retraso con respecto a la campeona) y Nerea Sánchez (29:58), en una mañana de calor en la que 460 corredores alcanzaron la línea de meta.

Por categorías los ganadores fueron Nerea Sánchez y Pablo Bocelo (sénior); Ana Bort y David Fernández (sub 20); Laura Pallas y Pablo Barreira (sub 23); Beatriz Muiño y Esteban Díaz (veteranos 1); Inés Papín y Javier Seoane (veteranos 2); Susana Parguiña y Emilio Martínez (veteranos 3) y Pilar Marquiz y Ramón Antonio Varela (veteranos 4). También hubo carreras para menores, con distancias más asequibles, con triunfos de Maria Fernández y Carlos Pernas (sub 18); Inés Vázquez y José Francisco Vieira (sub 16); Paula Vázquez y Daniel Salgueiro (sub 14); Celia Fernández e Iker Lavandeira (sub 12) y Uxía Fariña y Mauro Seguín (sub 10).

Los más pequeños son precisamente uno de los objetivos de esta competición de carreras populares por los distintos barrios de la ciudad y dirigidas a las familias con el propósito del fomentar unos hábitos de vida saludables. La Vuelta a Oza era la sexta prueba del circuito „la anterior había sido en el mes de mayo„, que está liderado por Abdelaziz Fatihi en categoría masculina y por Teresa Castro en la femenina. Todavía quedan otras tres citas antes de la finalización del año: Ventorrillo, de cinco kilómetros y medio, que será el 20 de octubre; Novo Mesoiro, con la misma distancia y programada para el 3 de noviembre, y el cierre en Los Rosales el 24 de noviembre sobre seis kilómetros y medio.