Valverde: "Para el día que era, 23 segundos no son nada"

Alejandro Valverde (Movistar) dijo tras el final de la etapa de ayer que los 23 segundos que se dejó en La Cubilla con respecto a tres de los cuatros primeros de la general, "para el día que era, no es nada".

"Ayer gané 40 segundos, hoy (por ayer) he perdido 23 y para el día que era no es nada", dijo, asumiendo un momento de "debilidad" que a su juicio también tuvo el líder Primoz Roglic. "Roglic también ha tenido un poco de debilidad, aunque yo he cedido un poco", señaló el campeón del mundo, agradecido al trabajo de su compañero Marc Soler y consciente de que todavía queda carrera para muchas cosas. "Tengo claro que queda carrera para ganarla, para perderla y para muchas cosas", comentó, sin lamentar mucho el tiempo perdido.

Sobre Soler, que se fue unos metros por delante cuando Valverde estaba con el resto de favoritos, dijo que "no ha pasado nada".