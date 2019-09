"Estamos construyendo el Liceo del futuro y necesitamos tiempo"

El Deportivo Liceo parte hoy hacia Igualada para defender el título de la Supercopa de España. Para un equipo que ha cambiado seis de las diez piezas de la plantilla, el inicio va a ser complicado pero Juan Copa (A Coruña, 1970) no renuncia a nada, aunque pide que se tenga paciencia con ellos.

¿Con qué palabra definiría la temporada que va a empezar?

Es un reto. Hemos cambiado el bloque de los últimos años y hay que intentar acoplarlos a todos. Estamos construyendo un equipo para el presente, pero sobre todo para el futuro del club. Y quiero que sea competitivo, que insista y pelee en todas las competiciones. Esto lleva tiempo y no es fácil, lo demás son películas y yo no las vendo. Seremos lo más competitivos posible, pero seguramente el proceso va a tardar. Eso no será impedimento para luchar por el título de la Supercopa de España este fin de semana, que además defendemos. En liga tenemos la suerte de que al no ser competición regular, tendremos tiempo para ir creciendo cada semana.

Cuando la temporada pasada se entera de todos los jugadores que se iban, ¿se llega a poner nervioso?

Lo que nos ayudó es que se supo pronto. Tuvimos mucho tiempo para ir preguntando qué opciones teníamos. La idea era bastante clara, tirar hacia un equipo joven, con ganas e ilusión, con jugadores de presente y futuro. Y hemos acertado. Hicimos muy buenos fichajes y ahora lo que queda es meterlos en la pista y ordenarlos. Cuanto antes lo hagamos, mucho mejor.

Para quien no conozca a los nuevos, preséntelos. Empecemos por Carles Grau.

Carles Grau da tranquilidad y seguridad, con Martín Rodríguez está bien cubierta la portería.

Bruno di Benedetto.

Es un jugador perfecto sin bola, sabe cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus virtudes.

Franco Platero.

Es el que más experiencia tiene, de mucha calidad y un gran defensor, va a empujar mucho al grupo.

Roberto di Benedetto.

Es un jugador total, a toda pista, con un físico terrible y una calidad muy buena, además con definición, tiene un gran futuro.

Maxi Oruste.

Muy bueno en el uno contra uno, patinador y con gol, nos va a ayudar muchísimo a bola parada.

Marc Grau.

Es interior, zurdo, con mucho trabajo dentro de la pista. Y también con muchísimo futuro.

¿Pueden hacer olvidar a los Carlo, Malián, Miras y Edu?

Carlo es Carlo, un auténtico fenómeno; Mali un emblema; Miras uno de los mejores; Edu una fuerza de la naturaleza; Marc Coy el mejor chutador de la OK Liga y Josep lo fue todo. No podemos pensar en el año pasado. Tenemos que creer en lo que tenemos y ver qué nos puede dar cada uno. Estamos construyendo el Liceo del futuro y necesitamos tiempo. Este es el presente y el futuro y lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro con ellos porque por su edad tienen un margen de mejora increíble. Lo que queremos es que cuando termine la temporada sean mejores jugadores que los que fichamos. Lo que nos queda por delante es muchísimo trabajo, pero bendito trabajo. Por meterle horas no va a ser.

Un cabo suelto era el de Josep Lamas. ¿Está contento con el acuerdo al que se llegó?

Contentísimo. Lo fue todo en el club y no podía ser de otra forma. Dio un paso al lado a la hora de jugar, porque al final la edad es la que es. La temporada pasada tuvimos una conversación muy rica, que quedará para él y para mí.´Le expliqué lo que podía aportar ahora y estoy encantado de poder contar con él.

Dava Torres, nuevo capitán, ¿tiene que dar un paso al frente?

Sí. Pese a su edad „25 años„ parece que lleva mucho tiempo jugando a esto, y es cierto, porque debutó conmigo con 15 años en el Cerceda y ya parecía que era sénior. Lo veo muy bien, queriendo ayudar siempre, dando un paso al frente. Pero también tiene que darlo en juego, porque tiene margen de mejora. Estoy convencido que va a hacer una gran temporada dentro de la pista y fuera asumiendo esa responsabilidad de capitán.

¿Pediría paciencia?

Sí, pero en el deporte ya se sabe. Es evidente que en cinco o seis semanas no se va a ver el Liceo que queremos. Ojalá tuviéramos más tiempo, que es lo que necesitamos. En el Liceo las quejas no valen, pero sí que me gustaría que se tuviera paciencia, porque creceremos. Pase lo que pase este fin de semana, el martes volveremos a trabajar.

¿Este fin de semana parten en desventaja en la Supercopa de España?

Seguramente este fin de semana nos enfrentemos a equipos que ya llevan siete u ocho partidos, con mucho más ritmo de competición que nosotros. Pero somos ganadores, no quieren perder ni entrenando. Una cosa no quita la otra. Necesitamos tiempo, pero eso no significa que no vayamos al 200% al partido contra el Reus y que el primer objetivo no sea meterse en la final. Sí que es cierto que casi todos nuestros rivales del principio del curso no han hecho grandes cambios en sus plantillas. Y así lo tienen más fácil.

¿El Barça tiene rival?

Tiene un auténtico equipazo. El año pasado no perdió ningún partido de liga y fichó a uno de los jugadores del mundo como Helder Nunes. Es el favorito número uno. Pero nosotros queremos estar cerca, insistir, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Cada año es más complicado ganar un título porque el Barça es un trasatlántico, pero me niego a regalar a nada. Luego la competición ya nos pondrá en su sitio. Las temporadas no se pueden valorar solo por los títulos, La pasada ganamos la Supercopa, pero la temporada en sí se nos quedó descafeinada. Y la primera mía no ganamos nada pero fue tremenda, a un paso de la f inal four europea, finalistas de la Copa del Rey, luchándole la liga al Barça, que si no llega a ser anulado el gol de Sergi Miras no se sabe lo que hubiese podido pasar... Hay mucha titulitis.

¿Este año se le pegará el acento argentino?

No es nada nuevo. Junto a Maxi y Franco, Fabri (Ciocale) y Facu (Bridge) son dos chicos jóvenes que tienen un margen de mejora increíble. Si hay alguien que se adapte rápido a un equipo como el Liceo, son los argentinos. Estamos muy unidos históricamente.