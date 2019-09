Leo Messi: "El Barcelona es mi casa, no quiero irme pero quiero un proyecto ganador"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi, en una entrevista en exclusiva al diario SPORT, medio que pertenece al grupo Prensa Ibérica, habla de su futuro y de toda la actualidad del club blaugrana. El astro argentino, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de la pierna derecha, da también su opinión sobre el fichaje frustrado de Neymar, la llegada de Griezmann y confiesa que su mujer Antonella "lo es todo para mí".

¿Cómo está de su lesión?

Leo Messi: Me siento mejor. La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Era algo sencillo. Estuve quince días y cuando pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poquito más. Eso hizo que tenga que estar más tiempo parado y tenga que estar aún ahora parado. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar, porque una recaída sería para mucho más tiempo.

¿Cuándo está previsto su regreso?

L.M: Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Cuando este al 100 curado. Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia o contra el Granada. No tengo fecha definida.

El presidente Bartomeu dice que, según su contrato, se puede ir gratis a final de esta temporada. ¿Los culés deben preocuparse?

L.M: En realidad no puedo confirmar nada porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad que no se puede decir nada. Si hablara estaría incumpliendo esa cláusula. Puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante, y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante es tener un proyecto ganador.

Leo Messi en un momento de su entrevista al diario SPORT.

¿Lo irá viendo año a año?

L.M: El contrato se hizo hace mucho. Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita. Luego, como está mi contrato, no es algo que me preocupe ni lo manejo yo porque lo lleva mi papá con el presidente o con el que tenga que hablar. Yo solo transmito mis pensamientos.