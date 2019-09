La inspiración de Ricky Rubio

MVP del Mundial. MVP de la final. Y en el cinco ideal del torneo. A Ricky Rubio le sobraban ayer los motivos para sonreir, además del evidente de acabar de proclamarse campeón del mundo. El internacional españo tenía una dedicatoria especial. "Se lo dedico sin duda a mi madre, que sé que desde allí arriba estará muy contenta", dijo. El fallecimiento de su progenitora, en 2016, supuso para el base un duro golpe. Por eso sus palabras también iban dirigidas a todos aquellos que necesitan inspiración en su día a día.

"Espero que esta historia que hemos escrito en China pueda inspirar a mucha gente. Sabemos que solo es deporte, que la vida es mucho más que eso, pero espero que esta historia pueda inspirar a mucha gente para ser capaz de superar el día a día y muchos baches que hay en la vida", señaló en declaraciones a Mediaset tras la victoria de España en la final ante Argentina (75-95).

Además, el base de El Masnou destacó la labor realizada por los integrantes de la selección y por los hombres que contribuyeron a la clasificación en las ventanas. "Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, podría hablar de cada uno en concreto. Cada uno da muchísimo y hoy hemos dado una lección no solo en el deporte, sino en la vida en general. Este equipo es de leyenda", manifestó el catalán.

"He aprendido muchísimo y he sabido prepararme para este momento. Sabía que era muy importante para mí, pero lo he disfrutado como un niño pequeño. Ha sido algo muy especial", concluyó el jugador.

Doblete de Marc Gasol

Rubio acaparó los premios individuales, pero compartió cinco ideal del torneo con el también español Marc Gasol. Este, además, es con Rudy Fernández el único superviviente del título obtenido por España en 2006. Y también sumó el oro mundial al anillo de la NBA que conquistó esta temporada con los Toronto Raptors. El resto de reconocimientos fueron para el pívot argentino Luis Scola, para el alero serbio Bogdan Bogdanovich y para el escolta francés Evan Fournier. Ningún jugador de Estados Unidos.