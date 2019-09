El Barça, pendiente de Messi

La Champions se estrena a lo grande en Dortmund, en el impresionante escenario del Signal Iduna Park, donde Borussia y Barcelona se medirán hoy con la duda del argentino Leo Messi, que todavía no ha jugado en esta temporada, pero que ya tiene el alta médica. Será una buena piedra de toque para los de Ernesto Valverde, que se han mostrado tan resolutivos en casa como dubitativos cuando juegan como visitantes, como se demostró en sus enfrentamientos en Bilbao (1-0) o Pamplona (2-2).

La principal duda es Messi. El argentino ya tiene el alta de su lesión en el sóleo y ha participado en las dos últimas sesiones con el equipo, aunque difícilmente Valverde arriesgará para ponerlo de salida, después de un mes y medio de baja por una lesión en el sóleo de la que recayó en la mitad de la recuperación. Sin Messi, el Barça ha ido trampeando, y ha tenido que ir improvisando alineaciones en ataque por las lesiones de Luis Suárez (ya recuperado) y Ousmane Dembélé (aún convaleciente). La suerte para el barcelonismo es que de este modo, dos jugadores que no estaban en ninguna de las quinielas „Carles Pérez y sobre todo Ansu Fati„ han emergido para ofrecer aire fresco al equipo.

En Dortmund, el Barça tiene que tener mucho cuidado ante el potencial del equipo de Lucien Favre, donde sobre todo Paco Alcácer, exbarcelonista, tendrá muchas ganas de reivindicarse y continuar con su impresionante racha de diez goles en los últimos ocho partidos. Pero también con el imponente escenario y con lo que se crece el Borussia ante sus aficionados. El Barça lo sabe y le puede recordar a la intensidad del Liverpool en aquella fatídica semifinal de Champions jugada en Anfield con la que se despidió el curso pasado de Europa.

Los alemanes están en una buena dinámica de juego, los de Favre son segundos en la Bundesliga y en su último partido apabullaron al Bayer Leverkusen (4-0). Con la llegada de Mats Hummels, el Dortmund ha equilibrado mucho el eje defensivo en cuanto a veteranía. Juegan en 4-2-3-1; con el exmadridista Achraf Hakimi en el lateral diestro y el portugués Raphael Guerreiro en el izquierdo.

En el doble pivote Axel Witsel es insustituible y su acompañante es Thomas Delaney o Julian Weigl. Por delante juega un línea de tres con el magnífico Jadon Sancho, un joven futbolista con mucho talento, el mítico Marco Reus y Julian Brandt por la izquierda. Delante, Paco Alcácer se basta para sumar goles. El Dortmund logró en su último encuentro ante el Leverkusen sacar provecho de su fútbol directo, sin preocuparse mucho por la posesión de pelota y logró poner al rival contra las cuerdas justo con ataques rápidos que se producían tras la recuperación del balón.

Un rival de "muchísimo nivel"

El técnico barcelonista, Ernesto Valverde, dijo ayer que hasta hoy no decidirá si Leo Messi, lesionado desde el 5 de agosto, jugará su primer partido del curso. "Hace una semana no lo teníamos muy claro si (Messi) llegaba a este partido. En los últimos entrenamiento ha entrado bien en el equipo, sacándose de la cabeza esos pequeños dolores, cuando empiezas a jugar sin pensar en eso es que estás bien. Ha tenido una gran evolución", dijo el entrenador del Barça. Valverde, que espera un rival "de muchísimo nivel", candidato en todas las competiciones y "una gran piedra de toque" para probar a su equipo, no es de los que considera que en el caso de Ansu Fati se tenga que afrontar la situación del juvenil de 16 años fuera de la normalidad.

"No me gusta toda esta historia de darle consejos. Hay que dejar un poco de aire a los jugadores. Todos los que estamos a su alrededor lo tenemos que llevar con normalidad. Veremos si juega, si lo hace no es por batir ningún récord, sino por necesidades del equipo", insistió el máximo responsable técnico del conjunto azulgrana.