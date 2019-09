La dirección, en buenas manos

La marcha de Zach Monaghan fue una de las noticias tristes del verano del Leyma. El base estadounidense era todo magia, aunque en la última temporada la enseñara poco. La dirección de juego naranja está ahora en tres nuevas manos. Por un lado Mike di Nunno „precisamente avalado por el propio Monaghan„, que ayer no pudo estar presente en la que iba a ser su presentación porque el miércoles, en el Trofeo Teresa Herrera, sufrió un golpe en el tobillo del que se le recomendó reposo. Y por otro, dos jóvenes, uno debutante, Gaizka Maiza, y otro convertido en el veterano de la plantilla con 21 años, un Pablo Ferreiro que además estrena capitanía. Los dos, en una clara progresión que quieren compartir con el Leyma.

"A nivel personal siempre me propongo ser un poco mejor que el año anterior y voy a esforzarme todo lo que pueda", explicó ayer el base lucense. "En lo colectivo, el objetivo es ser competitivos en cada partido para estar lo más arriba posible", continuó. El jugador naranja cree que esta temporada la plantilla es "más atlética", porque lo que el estilo de juego, de correr mucho, será también "más vistoso y el espectador lo va a notar". Sobre él, Sergio García opina que "tiene que aportar descaro porque tiene una muy buena capacidad para general espacios en la defensa del rival".

Aunque Ferreiro tendrá una responsabilidad extra. "Es lo que tiene hacerse mayor. Y cuanta más responsabilidad tengas, es que mejor lo estás haciendo. Así que muy orgulloso", respondió. Entre sus nuevas tareas como capitán, "que se conozca más el grupo, enseñar la ciudad, los hábitos del vestuario, explicar ejercicios que no conozcan, estar para cuando mis compañeros me necesiten", enumeró el base.

Uno de esos nuevos es precisamente su compañero de puesto Gaizka Maiza que, además, reconoció que con tanto cambio, le está costando el inicio de la temporada. "No sé si es por el cambio de liga, cambio de equipo, cambio de ciudad, que el año pasado tampoco tuve muchos minutos y no tengo ritmo de competición... sé que una vez que coja el ritmo las cosas nos irán mejor a todos. Me quedo con eso", dijo, Sobre él, también hay muchas expectativas. "Tiene mucho talento. Nos va a dar muchas opciones en el juego ofensivo. Es capaz de generar muchas ocasiones para los demás y tiene capacidad para anotar", le define su técnico. El vasco, por su parte, analiza las diferencias entre los bases del equipo: "Di Nunno es más anotador. Nosotros „por Pablo Ferreiro y por él„ lo que intentaremos es que el equipo juegue con más cabeza, más ordenados, buscar balones dentro para los pívots y por fuera para los tiradores y si nos llegan el balón, también tirar". Hoy tendrán una nueva opción de demostrarlo en el partido por la cuarta plaza de la Copa Galicia contra el Breogán en Marín (18.00 horas).