Once contra diez

El Palacio de los Deportes de Riazor abre esta noche la OK Liga con un duelo que puede ser el primero y el último de la temporada. Porque el objetivo del Liceo es llegar lo más arriba posible y eso será una final del play off por un título que defiende y para el que es el principal favorito el Barcelona, su rival a partir de las 20.30 horas de hoy. Dos de los equipos más laureados del hockey sobre patines frente a frente, aunque en dos momentos muy diferentes. Los de casa, en construcción. Los de la Ciudad Condal, heridos por la derrota de la semana pasada en la Supercopa, pero con una plantilla que si bien presenta la baja de Pau Bargalló, sigue siendo una de las brillantes del mundo. Diez contra diez con un hombre extra para el Liceo, que contará con el respaldo del Palacio. Se rozará el lleno. Quedan 1.500 entradas y hoy todos los socios del Dépor están invitados a recoger una invitación hasta completar aforo. El Liceo, que vestirá de blanquiazul, partirá con ventaja.

Se abre la OK Liga y con ella, una nueva temporada. Momento de ilusión. El equipo que dirige Juan Copa prácticamente se estrena. Está en esa fase de primeros pasos. Lo que pasará es una incógnita, pero eso le da todavía más ambición al reto de juntar a diez chicos con una media de 24 años y guiarlos hasta su futuro prometedor. Se ha dejado atrás una etapa de éxitos, con jugadores consagrados y en la madurez de sus carreras deportivas, para dar paso a otra etapa en la que se mira hacia el más allá con una plantilla muy joven y seis caras nuevas. Como se vio la semana pasada en Igualada, todavía le queda mucho camino por delante para llegar a su mejor nivel. No estuvo acertado de cara a portería y cometió algunos errores que el Reus, a la postre campeón, supo aprovechar. Pero también se vieron sus cualidades, tales como el descaro, la velocidad y la lucha hasta el final. La palabra rendición no existe en su diccionario. De entre todos, destacó Franco Platero. A su nivel tendrá que ponerse el resto, afinar en las ayudas e intentar aprovechar tanto la bola parada como que hoy contra el Barça serán uno más en la rotación.

Del conjunto azulgrana poco más hay que contar que no se haya dicho ya. Ganó la Liga Catalana. Perdió la final de la Supercopa de España el fin de semana pasado. Y tiene diez jugadores de primer nivel, nueve por la ya mencionada ausencia de Bargalló. Con Sergi Fernández y Aitor Egurrola, dos leyendas bajo los palos, el coruñés Ignacio Alabart, los exliceístas argentinos Pablo Álvarez y Matías Pascual, el veterano Sergi Panadero, el internacional Nil Roca y los portugueses, que vienen de proclamarse campeones del mundo con su selección, João Rodrigues y Helder Nunes, la única incorporación del verano en sustitución del retirado Marc Gual, se conforma una potente y eficaz escuadra entrenada por Edu Castro, que pese a sus quilates de calidad destaca más por un juego de control.

La superioridad del Barça hace que la liga cambie este año de formato. La competición recupera el play off para darle más emoción. La temporada pasada la incógnita no era quién se proclamaría campeón, sino cuándo, con lo que el final de la liga quedó un tanto desvirtuado y la mayoría de los equipos, salvo los que se estaban jugando el descenso y las competiciones europeas, se quedaron sin objetivos para los últimos meses del curso. Con el play off, los principales candidatos al título de la OK Liga, el Barça por delante y un pelotón con Reus, Liceo, Caldes y Noia por detrás, tendrán que mantener la tensión hasta la última jornada porque de la clasificación final de la temporada regular dependerán los cruces directos y la posibilidad de actuar como local en más enfrentamientos.

Al Liceo le beneficia porque irá a más según vayan pasando las jornadas. Tiene un inicio complicado, primero en casa contra el Barça, después una visita al Noia. Y será importante que pronto empiece a sumar para que no entren las ansiedades y que el equipo pueda trabajar tranquilo. No convienen las prisas. "Lo importante está al final del año", avisaba esta semana David Torres. Es cierto que este curso, más que nunca, no es como se empieza, sino como se acaba. Pero sumar ya en la primera jornada, y más contra el Barça, sería un espaldarazo definitivo al proyecto. Tanto a nivel deportivo como social. Si finalmente el Palacio de los Deportes de Riazor roza el lleno, un buen partido contribuiría a mantener hinchada la ilusión de un liceísmo que siempre responde a la llamada.