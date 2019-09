La Policía ratifica las sospechas de amaño en el Levante-Zaragoza

El agente de la Policía Nacional que elaboró el atestado inicial sobre el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza, en la temporada 2010-11, y que supuso el descenso del Deportivo ratificó ayer en el juzgado su informe y confirmó que iniciaron la investigación en 2013 a partir del testimonio que aportó Javier Tebas, actual presidente de LaLiga.

Según declaró el agente, Tebas les trasladó que "se habían ingresado unos 100.000 euros en las cuentas de los jugadores, que los sacaron en efectivo" para entregárselo a continuación a Sergio Ballesteros, excapitán del Levante, y repartir el dinero entre el vestuario granota. "Nos comentó también que para justificar los ingresos un jugador del Real Zaragoza, Gabi, había tenido que firmar un documento que recibió el dinero en base a primas, y que esto había generado un problema en la plantilla porque no la cobraron todos", añadió.

Tras tener conocimiento de los movimientos bancarios, los hechos se comunicaron a la Fiscalía Anticorrupción y se encargó a la Agencia Tributaria un rastreo para confirmar los indicios. El análisis tributario corroboró las sospechas de Tebas y las transferencias bancarias.

En la sesión de ayer también testificó el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, quien afirmó que el jugador Javi Venta no le reconoció haber recibido dinero del Zaragoza. También indicó que un año después de aquel partido, Venta le habló de que "se oían cosas extrañas" sobre el club aragonés, aunque negó que el jugador le hubiera transmitido que se había comprado ese encuentro. "Javi Venta sólo me dijo que tuviéramos cuidado porque había cosas raras. Se refería al Zaragoza sin más. Eso es lo que creo que le transmití a Tebas. Pruebas no tenía ninguna", señaló Roig Negueroles.

En su denuncia, y como ratificó la semana pasada como testigo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que un año después de aquel partido, Roig Negueroles le había contado que Venta, que entonces jugaba en el Villarreal pero antes había estado en el Levante, le había dicho que había cobrado 35.000 euros por ese choque y le confirmó que se había vendido el partido. "Venta no me reconoció haber recibido dinero del Zaragoza. Se lo dije a Tebas en privado y luego puso en mi boca cosas que yo no le había dicho", añadió.

El exjugador deportivista Servio González, actualmente entrenador del Valladolid, Luis García, técnico del Levante cuando se disputó el encuentro supuestamente amañado, y el árbitro del partido, David Fernández Borbalán, se encuentran entre los testigos citados hoy.