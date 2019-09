Dominio español en Alcañiz, con 'poles' para los Márquez y Canet

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Arón Canet (KTM) consumaron el dominio de los pilotos españoles en los entrenamientos para el Gran Premio de Aragón de motociclismo, decimocuarta prueba puntuable del mundial que se disputa hoy en el circuito de Motorland en Alcañiz. Marc Márquez sentenció con autoridad unos entrenamientos oficiales que a priori las previsiones meteorológicas daban con lluvia, pero que al final se disputaron con el asfalto completamente seco, lo que permitió a todos los pilotos de MotoGP desplegar el potencial máximo de sus motos pero que no estuvo exento de algunas sorpresas.

Antes de eso ya se produjo la nota negativa de la jornada, con la caída en los cuartos entrenamientos libres del español Pol Espargaró (KTM RC 16), quien en el percance se fracturó completamente el radio distal de su muñeca izquierda, sin desplazamiento. En cuanto fue atendido en la clínica del circuito, inició el camino de regreso a Barcelona para someterse a un estudio médico más completo, que establezca la necesidad o no de ser intervenido quirúrgicamente para poder estar listo para el Gran Premio de Tailandia. Declarado no apto para la carrera de Aragón, la segunda clasificación de MotoGP se quedó sin uno de sus protagonistas, pero quien había sido el líder claro durante todo el fin de semana, el líder del mundial y del equipo Repsol Honda, no defraudó las expectativas suscitadas y refrendó su superioridad con el mejor tiempo, aunque no llegó al espectacular registro protagonizado en la primera tanda de pruebas libres.

Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) resolvió muchas de las dudas que pudiera haber sobre su rendimiento en Motorland Aragón y en una secuencia de entrenamientos siempre de menos a más se acabó haciendo acreedor a la pole de Moto2, a pesar de los esfuerzos de quien es ahora su máximo rival en el campeonato, el también español Augusto Fernández, porque no fuese así.

Aún más brillante fue el rendimiento de Arón Canet (KTM) en Moto3, obligado como estuvo a pasar por la primera clasificación, en la que consiguió el mejor tiempo y, aprovechando el ritmo que había conseguido, salió a la segunda clasificación con la convicción de poder ser el más rápido, pero también con la precaución de evitar que ninguno de sus rivales se pusiese tras su estela. Consiguió ambos objetivos y al final saldrá desde la pole position de Moto3, con el piloto invitado Carlos Tatay, en una más que meritoria tercera plaza, en tanto que el líder del mundial, el italiano Lorenzo dalla Porta no pudo pasar del duodécimo lugar.