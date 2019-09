Franco Platero: "No hemos hecho nada por ganarle al Barça, hay que pasar página y seguir trabajando"

El Deportivo Liceo solo ha jugado dos partidos oficiales en este inicio de temporada, tiempo suficiente para que Franco Platero (San Juan (Argentina), 1992) destapara todo su potencial: sólido en defensa, organizativo en la medular e incluso eficaz de cara al gol, con uno en las semifinales de la Supercopa de España frente al Reus y otro el pasado viernes en la victoria contra el Barça. Si fue su hermano Matías el primero en triunfar en España tras su paso por el Reus -ahora en el Sporting de Portugal-, el segundo de la saga muestra sus credenciales.





|Franco Platero| @HockeyclubLICEO



Impecable en sistemas de ayudas, cambios y recuperando bolas en tackle.



Alta participación en la circulación de bola desde atrás. Ofreciendo muchas soluciones a la hora de buscar líneas de pase mediante salidas en conducción.



???@hockeyglobal pic.twitter.com/siXEUc2sQq — Saúl Roel (@saulroel) September 23, 2019

Ganarle a un equipo como el Barcelona es muy lindo, muy especial, así que estamos muy contentos y disfrutando. Porque a partir de mañana -por hoy- empieza una nueva semana con nuevos objetivos.Íbamos con mucha ilusión a la Supercopa, pero también éramos conscientes de que todavía faltaba mucho trabajo. Es más, ahora sigue faltando todavía mucho trabajo. Somos un equipo nuevo, joven, tenemos que trabajar muchos para conocernos. Somos conscientes de eso. La victoria contra el Barça nos va a ayudar mucho emotiva y emocionalmente, así que muy contentos por eso, pero sabemos que todavía falta mucho y esto es muy largo.No, siguen siendo trabajar y darlo todo. El año es largo, falta mucho trabajo en este equipo y el objetivo es llegar lo más alto posible. Sobre todo llegar bien al play off y ahí competir y jugar hasta donde podamos.Sería un gran error. Sí, fue un gran partido y al Barça es muy difícil ganarle. Pero no hemos hecho nada. Tenemos que seguir trabajando y seguir demostrando lo que somos. Si seguimos trabajando así, el día de mañana podremos decir si la victoria contra el Barça sirvió. Si no seguimos haciendo las cosas bien, esta victoria no cuenta para nada.Sería lindo mantener un nivel así, pero sabemos que es difícil. Tenemos que trabajar. Lo del viernes fue algo increíble. Si seguimos trabajando como hasta ahora, creo que podremos dar muchas noches así.El Barcelona tiene un ritmo muy alto, pero nosotros hemos estado entrenando a un nivel muy bueno, sobre todo físicamente. Estábamos preparados para afrontar un partido así y lo hicimos muy bien.Yo creo que la principal fue las ganas de ganar que teníamos todos, de hacerlo bien y de demostrar quiénes somos. Eso nos ayudó muchísimo. Hicimos un partido muy bueno, sobre todo en defensa, y esa fue la diferencia.Nos dio un empujón más. El apoyo de la gente te hace dar un plus. Fue un lindo espectáculo, espero que la gente se haya entretenido y vaya a volver al pabellón.Venía muy bien acostumbrado. El ambiente que hubo el otro día gracias a dios yo ya lo viví durante mucho tiempo en Italia. Espero que acá lo siga viviendo.El Liceo es el Liceo. Es muy difícil decirle que no. Es un gran club. Y además el hockey español me motivaba mucho para seguir creciendo como jugador.Siempre soy el hermano de Matías, ya lo he sufrido. Pero yo estoy tranquilo, trabajando, tratando de hacer mi propio nombre.No es nada fácil. Y en mi caso particular, que vengo de otro hockey totalmente distinto, me tengo que adaptar a este ritmo más alto y hay que trabajar más.Me siento como en casa, te ayuda a estar bien. Ahora mismo estoy en casa de un compañero tomando mate.Es un rival directo. Tenemos que estar bien. Así que a partir de mañana „por hoy„, a pasar página y a pensar en el Noia.