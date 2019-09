Justísimos en la creación

Tenemos tantas ganas todos de que el Dépor parezca más un equipo, que intentamos ver más cosas positivas de las que ocurrieron si analizamos fríamente el partido de Cádiz. Damos por bueno el punto, porque estamos muy necesitados, pero el equipo solo mejoró en un aspecto, el defensivo. Pareció más sólido, pero si alguna de las acciones de estrategia que remató el Cádiz acabara en gol, estaríamos hablando de otra cosa.

Estoy convencido de que el Deportivo tiene más fútbol de lo que se ha visto, pero también se está demostrando que hay muchas carencias en la confección de la plantilla. En el apartado de la creación estamos justísimos.

Estoy deseando que llegue la mejoría del equipo, pero tengo muchas dudas sobre lo que puede dar de sí. Ojalá esté equivocado y empiece a fluir, sobre todo en cuanto a la creación de fútbol, porque seguimos siendo absolutamente dependientes de la estrategia con Aketxe, y eso es demasiado poco para ganar partidos y mejorar posiciones.

Nolaskoain nos podrá aportar algo de firmeza defensiva, pero nada o muy poco en cuanto a creación de fútbol. También tiene que volver Longo, pero cualquier delantero, se llame Longo, Koné o Christian, está condenado a un papel muy limitado si el equipo no llega arriba. Lo curioso es que ahora mismo el hombre que más claridad está teniendo en la creación es Álex y eso habla de lo que somos. Gaku estaría mejor si a la derecha y a la izquierda tuviera más gente creativa y no solo extremos. Es un problema de equipo, no de nombres.

Ahora mismo da la sensación de que el objetivo es la permanencia y eso sería rebajar mucho los niveles de exigencia. Yo, por lo menos, me niego a que ese sea el objetivo. Vi al Mirandés en El Sardinero y me pareció limitadísimo. Si no somos capaces de ganar al Mirandés el domingo, entonces sí que habrá que pensar en la salvación como meta.