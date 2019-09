Cabeza, cuerpo y corazón

Equilibrio y variedad. Así es el juego exterior de un Leyma Coruña que entra en la recta final de la preparación. El domingo abrirá la competición oficial en la LEB Oro con el enfrentamiento ante el Lleida (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.00 horas) y la ilusión empieza a dispararse. Y muchas de esas expectativas están puestas en el perímetro. Porque Sergio García tiene donde escoger. La cabeza la pone Filip Djuran, un jugador que regresa a la casa naranja y al que el entrenador definió como "muy inteligente". El músculo es propiedad privada de Mathieu Kamba, con unas condiciones físicas portentosas como ya ha demostrado a lo largo de la pretemporada y al que el técnico le ha pedido que dé un salto en su carrera. Pero ni el cuerpo ni la mente funcionan sin los latidos del corazón. Y ese es Carlos Martínez. "Es un espejo y un reflejo para nuestra cantera", destacó Yago Álvarez, gerente del club, en referencia a que el coruñés, que afronta su segunda campaña en el Leyma, pasó por las categorías inferiores antes de marcharse a la cantera del Baskonia a completar su formación para regresar a jugar profesionalmente en el equipo de su ciudad.

"Tengo muchas ganas de competir lo máximo posible", dijo ayer en su presentación el coruñés, que tuvo dos lesiones las dos últimas temporadas: "Busco continuidad. Estoy preparado para dar un paso adelante. Sergio me ha pedido que juegue bloqueos indirectos y que esté preparado para tirar". El alero hizo balance del último curso, que calificó que "no fue del todo bien", pero tampoco se marcó objetivos, como el play off, para esta. "Suena a tópico pero la liga cada año es más competitiva. Nosotros debemos ir poco a poco, pero teniendo en cuenta que no somos menos que nadie ni más que nadie", indicó.

Kamba, por su parte, asumió el reto que minutos antes le había lanzado Sergio García, cuando señaló que será un jugador que aporte a todas las facetas de juego y que será muy importante para el equipo. "Si el entrenador lo cree, lo seré e intentaré hacer todo lo posible para ayudar al equipo en todo lo que pueda. Haré lo que pueda y lo que se me pida", señaló y sobre sus objetivos habló de ser "lo más competitivo posible" tanto a nivel colectivo como en el ámbito personal.

Djuran, que regresa tras su paso por A Coruña en la temporada 2016-17, prometió que ya no hacer "las cosas locas que hacía antes". "Tengo más experiencia y juego más inteligente", resumió y aclaró que su vuelta se debe por un lado a la llamada de Sergio García y porque sabe que en la ciudad se sentirá a gusto, algo clave para su rendimiento.

Por lo micrófonos solo quedan por pasar Anthony Green, Jeff Xavier y Mike di Nunno, estos últimos recuperándose de sus lesiones para poder debutar el domingo. Quien no estará, aseguró el técnico, será el último refuerzo: "Seguimos trabajando en ello".