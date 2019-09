Un ambiente de 'Champions' para recibir a la selección femenina

Riazor está ya preparado para recibir el viernes de la semana que viene (21.30 horas) a la selección española femenina, que se enfrentará a Azerbaiyán en su camino hacia la Eurocopa 2021. El encuentro con el que arrancará la fase de clasificación para el conjunto que dirige Jorge Vilda fue presentado ayer con la participación del exdeportivista Albert Luque, ahora en la Federación Española de Fútbol, quien mostró su deseo de que en Riazor haya un ambiente de "Champions" como los que él vivió como jugador blanquiazul la década pasada.

Las entradas saldrán hoy a la venta con precios de cinco (fondos), diez (Preferencia) y quince euros (Tribuna). Las localidades pueden adquirise en la oficina de atención al socio del estadio, en las taquillas del Palacio de los Deportes y en el portal tickets.rfef.es. Los abonados deportivistas tienen a su disposición también una oferta y por cada entrada que compren recibirán una de regalo.

Luque recordó ayer en la presentación del partido su paso por el Deportivo, al que defendió entre 2002 y 2005, y sus partidos en Riazor, escenario del choque entre España y Azerbaiyan. "Es un orgullo doble e inmenso estar aquí, primero por estar en nombre de la Federación, para la que el fútbol femenino es una prioridad, y, en segundo lugar, por ser esta ciudad, que me ha dado mucho. Me marché hace quince años y cuando me iba a subir al avión me giré y dije gracias. Ahora agradezco que apoyen el fútbol femenino", indicó ayer en la presentación en el Ayuntamiento.

"Tiene que ser una fiesta el día 4, que se vea ese ambiente de Champions como el que vivíamos Donato (presente en la presentación) y yo con el Dépor. El fútbol femenino cada vez tiene más presencia en los medios y hay que luchar por la igualdad, porque el fútbol femenino lo merece", manifestó el exjugador deportivista.

La alcaldesa, Inés Rey, vaticinó "una fiesta del fútbol, del deporte y de las mujeres" el viernes que viene en el partido que se disputará en Riazor y aseguró que la presencia de la selección española en la ciudad para su primer compromiso clasificatorio para la Eurocopa se trata de "apuesta personal".

Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, agradeció la "voluntad" del Ayuntamiento por "poner en marcha estas iniciativas". "No podría ser otro lugar en Galicia que A Coruña por la apuesta del Deportivo por el fútbol femenino. El acierto es pleno por poder estar aquí", indicó Louzán acerca del encuentro del próximo viernes.