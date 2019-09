El Leyma busca un aliado

El Leyma Coruña se enfrenta entre inseguridades a su estreno en esta LEB Oro, y a pesar de las dudas y de los contratiempos, no renuncia a hacerse fuerte, crecerse a las adversidades e inaugurar su fortín ante el Lleida. Si el equipo naranja es provisionalidad, su rival se presenta como un conjunto más cuajado. Nada amilana aún así a los hombres de Sergio García. La marea naranja es el mejor aliado de los coruñeses en su debut mañana a las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor. "La he vivido como rival y sé que es una afición que está con su equipo, apoyándole. Los vamos a tener y nos van a ayudar. Espero devolvérselo vaciándonos en la pista", apunta un entrenador que teme un exceso de presión en su plantilla ante la primera cita y la ansiedad acumulada por una pretemporada un tanto accidentada. Esa inquietud ya se la ha transmitido a sus hombres, entre los que siete efectivos harán su estreno en encuentro oficial con el Leyma Coruña. "Yo le comentaba a los jugadores que es el primer día, que es en casa y que puede haber un exceso de querer gustar, algún nerviosismo. Estoy seguro de que la afición nos va a ayudar a enchufarnos", zanja.

Solo cuatro jugadores repiten del pasado ejercicio. De la revolución sólo se salvaron Carlos Martínez, Pablo Ferreiro, Mirza Bulic y Jeff Xavier. Este vuelco en la planificación convierte al Leyma en un proyecto que busca crecer a lo largo del año para acabar siendo competitivo en el momento cumbre de la temporada. Pretende llegar y dar lo mejor de sí mismo en el play off de ascenso. El reto es la ACB, una competición que cada día es el objetivo de más conjuntos en una liga al alza. Sergio García ve un despegue en la LEB Oro y el conjunto coruñés no desea perder comba justo en la campaña en la que se convirtió en SAD: "En las dos temporadas que he estado fuera he visto un crecimiento económico importante. Hay doce o trece equipos que pueden estar en la parte alta sin problemas y eso nos va a exigir mucho; hay que ser muy competitivos. Queremos estar en las posiciones buenas a final de temporada y hacernos fuertes en nuestra pista, que es nuestro principal deseo".

Sergio García admite que le hubiera gustado que "la pretemporada fuese más larga", no haber tenido tantos contratiempos con las lesiones y contar ya con la plantilla al completo. Aún falta por llegar un fichaje, pero al menos para este duelo recupera a dos piezas clave que han estado tocados en las últimas semanas: Jeff Xavier y DiNunno. Eso sí, ninguno de los dos estará a pleno rendimiento ante el Lleida, pero "podrán ayudar". Las buenas noticias tienen una contrapartida, que son las molestias de última hora de Pablo Ferreiro. El base, uno de los pocos que continúa, es duda para mañana.

Del Lleida teme lo "diferencial" que es Shaquille, las "buenas lecturas" de Feliu y la versatilidad de Martí, pero sobre todo que "es un equipo capaz de jugar con intensidad" y es justo lo que ahora mismo le "puede costar más" a un Leyma que todavía gatea. "Tenemos que hacer un esfuerzo y necesitamos sentirnos arropados para poder sacarlo", sentencia un técnico en capilla.