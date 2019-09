Valverde: "Me hubiese gustado terminar por respeto a mis compañeros"

El español Alejandro Valverde, retirado en la prueba en línea de los Mundiales de Ciclismo en Ruta Yorkshire (Gran Bretaña), aseguró que le "hubiese gustado terminar" la carrera, pero desveló que cuando decidió abandonar "iba totalmente congelado".

"Me hubiese gustado terminar, me hubiese gustado estar ahí delante por respeto a los compañeros y a España en general. El año pasado se podía, este año no ha sido el caso", lamentó el corredor murciano, que no pudo revalidar el título tan brillantemente conseguido el año pasado en Innsbruck (Austria).

"Hacía muy malo, muchísimo frío, viento, lluvia y yo iba totalmente congelado. Para seguir y bajarme más adelante, he decidido bajarme ya en el (kilómetro) 170. Ahora a ver los compañeros siguen ahí sufriendo y a ver qué se puede hacer", añadió Valverde, en declaraciones distribuidas por la Federación Española de Ciclismo.

Valverde tuvo que abandonar la prueba en línea del Mundial cuando faltaban por disputar 100 kilómetros de una carrera dantesca marcada por la lluvia caída y las malas condiciones meteorológicas reinantes, que provocaron infinidad de caídas y percances.