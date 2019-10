Ana Peleteiro toma el testigo de Ben y salta para llegar a la final

El atletismo gallego vuelve hoy a liderar la actuación española en el Campeonato del Mundo que se celebra en Doha. Con el impacto aún caliente de la gesta protagonizada por Adrián Ben en la final de 800, saldrá al estadio Ana Peleteiro, una de las opciones a medalla que tenía la representación española en la lectura previa. La gallega, si se atiene a las marcas que ha ido registrado a lo largo de la temporada, debería clasificarse sin problemas para la final del sábado.

De momento, el atletismo español celebra el resultado inesperado de Adrián Ben. "No me he rendido nunca. Pensé: no he llegado aquí para volverme a casa con una última plaza. La fatiga acumulada me ha golpeado un poco más hoy en la final. Mi idea era hacer mi carrera y que saliera lo que saliese. Siento un orgullo increíble", comentaba el lucense a la conclusión de la final, en la que quedó sexto.

Polémica en las vallas

El atleta español Orlando Ortega se quedó sin medalla en la prueba de 110 metros vallas del Mundial de Doha después de haber sido tocado por Omar McLeod a falta de dos vallas y perder toda opción cuando iba a llevarse el bronce.

El velocista de origen cubano, a sus 28 años, terminó quinto y se llevó un gran disgusto después de haber realizado una carrera muy completa. "Es un robo, me han robado una medalla. Me parece impresionante que haya ocurrido algo así. Yo acepto toques de mano y puedo aceptar que haya roces, pero una cosa así no la puedo aceptar. No me han dejado ganar una medalla. No soy juez, pero la IAAF tiene que hacer algo. Espero que para el día de mañana esto tenga una solución para un evento de esta magnitud", indicó Ortega.

Gran Holloway, líder mundial del año con 12.98, se proclamó campeón. La plata fue para Sergey Shubenkov con 13.15 y la de bronce para el campeón de Europa, Pascal Martinot-Lagarde, con 13.18. Por otra parte, el español Cienfuegos fue séptimo en la final de lanzamiento de martillo.