"En diciembre este equipo será uno de los cinco mejores de la liga"

Sin estar recuperado al cien por cien del golpe en las costillas que sufrió en pretemporada, Jeff Xavier (Rhode Island, 1985) inicia un curso que le ilusiona como capitán del Leyma. A sus 34 años ha alcanzado la madurez personal y eso se nota en lo profesional. Pide a sus compañeros más dureza en defensa y a los aficionados, calma: "En diciembre este equipo estará entre los cinco mejores de la liga".

Este verano se le vio en redes sociales ansioso por volver a A Coruña. ¿Por qué?

Porque me gusta esta ciudad y este club. Para mí es top, es un club que quiero mucho porque hace mucho para que sus jugadores estén cómodos aquí. Esta ciudad se merece que este equipo llegue a la ACB. Estoy con muchos ánimos para esta temporada y me gusta mi nuevo rol en el equipo.

No empezaron demasiado bien, con la derrota frente al Lleida y una primera parte para olvidar.

Como en pretemporada, estamos muy mal en defensa. No somos duros. En la segunda parte estuvimos mejor, pero ya era tarde. En esta liga si no empiezas los partidos bien, se puede perder en la primera parte. Y contra Lleida fue lo que pasó. Necesitamos mejorar todas las cosas en defensa.

¿Hubo algo positivo?

La segunda parte estuvimos mejor, más duro. Necesitamos mucho más que el último partido.

El año pasado llegó en un momento en el que el equipo encadenaba nueve derrotas seguidas. ¿Espera no llegar a la misma situación?

¡Seguro que no! Para empezar, este año ya no vamos a tener días libres. Cuando perdemos, trabajamos más. Este entrenador es muy duro, me gusta y creo que no va a ser como el año pasado.

¿Se siente cómodo con el nuevo entrenador?

Sabe cómo ganar la liga, lo hizo con Palencia. Y todos los días solo piensa en trabajar duro y eso me gusta. No permite que los jugadores cometan fallos.

¿Qué ventajas tiene esta plantilla con respecto a la del año pasado?

Es más atlética, corre más, y es más joven, pero con más control de juego. Vamos a correr mucho.

Pero le falta experiencia.

Sí, por eso necesitamos trabajar más duro que los otros equipos. De momento es pronto. Tenemos mucho tiempo para mejorar. Hay que tener paciencia. Somos un equipo joven y creo que en diciembre o enero seremos de los cinco o seis mejores de la liga.

Con 34 años, es el veterano del equipo. ¿Cómo ha influido su madurez personal en la parte profesional?

El año pasado y este en A Coruña, el Leyma consiguió mi mejor versión como persona y como profesional de mi carrera. Ya no salgo de fiesta, ni bebo alcohol... Estoy siempre pensando en comer bien, en descansar, en entrenar más duro que nunca, hablando con todos...

Scola, Gasol... se está demostrando que cada vez dura más la vida deportiva.

Yo me siento muy bien, me cuido, me voy a dormir temprano, tengo familia, cuido mi cuerpo comiendo bien... me siento muy bien con mi edad. Tengo dos o tres años más a mi mejor nivel. Estoy mejor que con 20.

¿Es pronto para hablar de play off de ascenso?

Sí, pero es el objetivo del equipo. Si seguimos trabajando duro, seguro que podremos llegar.

Todavía no están todos. ¿Es un 'handicap' no contar desde el principio con toda la plantilla?

Espero que (Perris Blackwell) llegue ya la próxima semana para ayudar dentro, lo necesitamos, tenemos que ser más fuertes en el 5. Tiene que ayudar a Anthony (Green) y Abdou (Thiam).

El próximo rival es el Guipuzkoa. ¿Qué espera de ese partido?

Es un equipo muy complicado y estamos fuera de casa. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en jugar fuerte. Después, con control en ataque. Y ayudar a todos los jugadores. Tenemos que hablar para entendernos mejor.