"Riazor es una pasada desde fuera, no me imagino desde dentro"

La selección española masculina ya ha jugado cinco veces en Riazor y este viernes le tocará estrenarse a la femenina en el coliseo herculino. Lejos quedan ya los tiempos del Karbo en los que el equipo coruñés copaba las convocatorias nacionales y no hay blanquiazules ni gallegas en esta citación de Vilda, pero el coliderato del Dépor Abanca en su estreno en Primera Iberdrola hace que el combinado español llegue en un momento en el que la ciudad está enganchada a la ola del balompié femenino. Ayer llegó la comitiva nacional a A Coruña y por la tarde se pudo ver a los convocadas entrenarse en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

La centrocampista de la selección española Patri Guijarro, que pertenece al Barcelona, expresó ayer las ganas que tiene de jugar en el estadio de Riazor ante Azerbaiyán porque vivió un partido en esa grada y fue "una pasada".

"Personalmente, he ido a ver un partido del Dépor y es una pasada desde fuera así que no me imagino desde dentro y tenemos muchas ganas de disfrutar ese campo y de que la gente disfrute con nosotras. Es un campo muy bonito", comentó antes del entrenamiento vespertino.

En la misma línea se manifestó otra de las citadas por Vilda, Marta Corredera, defensa del Levante, que de paso pidió un esfuerzo para poblar las gradas de la casa blanquiazul. "El equipo llega con muchas ganas, con motivación de hacerlo bien y empezar sumando. Queremos jugar en estadios importantes, históricos, como Riazor. Ojalá veamos gente en las gradas, que se vuelque el público con nosotras, ojalá con el Mundial de Francia se haya dado un paso adelante y que la gente responda", deseó.

Arranca la clasificación

"Tenemos ganas de empezar esta clasificación. Hacerlo en casa es un plus para nosotras, pero seguro que no es fácil, que nos encontramos gente cerradita y rápida y tenemos que estar preparadas para eso", auguró Guijarro.