Un CRAT 2.0 para una liga en auge

El CRAT Universidade da Coruña inicia mañana ante el Universitario de Sevilla (campus Elviña, 11.30 horas) la defensa del título de División de Honor. El equipo coruñés logró la corona el curso pasado, cuando se impuso en la final del play off al INEF L'Hospitalet y sumó la segunda liga en sus vitrinas. Y no está dispuesto a ceder su trono. "El objetivo es el mismo", dice Elena Roca. Para ella lo fundamental es que el grupo funcione como un equipo. Y eso ya está asentado desde la temporada anterior, así que empiezan a sumar nuevos sistemas, más complicados, que lo único que les harán es mejorar todavía más. Un CRAT 2.0 para una liga que también crece a la par, cada vez con más rivales y siempre más fuertes. "Todos podemos estar arriba... pero yo creo que nosotras tenemos potencial para estar al menos entre los cuatro primeros", analiza la entrenadora. Es el principio. Una vez en el play off solo queda soñar.

Las flamantes campeonas llevan ya más de un mes preparándose para un nuevo asalto. Ya son veteranas, no solo por el reciente título, sino porque en la última década se han mantenido en los puestos de honor. Eso hace que pese a las bajas, puedan reponer plantilla con jugadoras dispuestas incluso a cambiar sus estudios para desplazarse a A Coruña. "Unas vienen y otras se van" , entona Roca. Por ejemplo, cambiaron las dos internacionales neozelandesas por otras dos. "Por lo que el nivel se mantiene", añade. Unas altas que se completan con las llegadas de María Vega y Claudia Arranz, ambas con experiencia en la selección española, como lo tienen también sus compañeras Paula Medín, Mónica Castelo, Joana Murray y Ana Iglesias, las cuatro internacionales la pasada campaña. Lo más renovado es el cuerpo técnico porque a Roca le acompañarán Gero Sabio y Jos Portos, que ya pasaron por el banquillo de Arquitectura en temporadas pasadas. "A partir de enero ellos se tendrán que hacer cargo del equipo porque yo ya no podré estar en la primera línea, bueno, ni en la tercera, porque estoy embarazada y daré a luz en esa fecha", anuncia.

Todos los refuerzos, toda la ayuda, es necesaria para afrontar una liga cada ve más profesionalizada. La inversión de Iberdrola, patrocinador de la categoría, así como la promoción de la Federación Española, empieza a ver sus resultados. "La evolución y el cambio es increíble", asegura Roca. "Ya no hay equipos fáciles, ni los de arriba ni los de abajo", continúa. Entre los rivales destaca al Majadahonda y al INEF, descarta un poco a Olímpico y Cisneros y cuenta también en las quinielas a Sevilla y Sanse. Y es que pone al Sevilla, precisamente su rival de mañana, como un ejemplo de esta mejoría. "El año pasado era el recién ascendido y se convirtió en la revelación. Y este se ha reforzado con cinco o seis jugadoras", apunta. Por eso espera un partido muy duro: "Tiene muy buen juego. Para ganar tenemos que llevar nosotras el control, no dejar que imponga su ritmo. Demostrar que sabemos estar. Demostrar somos las campeonas".

El equipo femenino ya era la referencia del CRAT, pero esta temporada será además la única del club de Arquitectura debido a la renuncia a la División de Honor B del conjunto masculino. Pero eso no supone más presión de lo normal. "Intentamos ser un ejemplo en el que se reflejen el resto de los equipos del club... pero ya lo éramos también antes", explica, aunque sí reconoce que el puesto les da una responsabilidad para con ellos: "Nos toca apoyarles nosotros a ellos para que vuelvan cuanto antes a donde se merecen".