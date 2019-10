Un listón muy alto, pero sin presión para el Zalaeta

Después de la mejor temporada de su historia, el Autos Cancela Zalaeta vuelve a empezar de cero. La clasificación para la Copa Princesa y para el play off de ascenso a la máxima categoría conseguidos el último curso solo suponen un refuerzo a la confianza de un grupo que mantiene al grueso de la plantilla, pero que no se marca más objetivos que mejorar. Sin ningún tipo de presión en cuanto a resultados, "porque en la parte económica sí que no hay ninguna evolución", como señala el técnico Jorge Barrero, las coruñesas estrenan la competición hoy en Lugo contra el Emevé (17.30 horas), uno de los favoritos ya que acaba de descender de la Superliga. "Vamos a ver cómo están ellas y vamos a ver a cuánto estamos nosotras", resume el entrenador, con más de 30 años de experiencia en el voleibol.

Ya hay un precedente porque ambos equipos midieron en una pretemporada que el equipo del instituto comenzó el pasado 19 de agosto. El Zalaeta perdió aquel amistoso por un ajustado 3-2 „"aunque se aprovechó para probar muchas cosas, con muchos cambios, por lo que no es muy fiable el resultado"„, como también cayó en el otro único encuentro que pudo disputar, contra el Gijón, también por 3-2. Por eso Barrero cree que a principio de temporada siempre es muy difícil hacer predicciones y fijarse objetivos, que hay que ir dejando pasar las jornadas hasta ver el nivel dónde sitúa la competición a cada uno. Eso sí, estima que el nivel del grupo "ha subido bastante" y señala al propio Emevé, "que acaba de descender y tiene un grupo fuerte', al VP Madrid, "que se ha reforzado mucho" y al Arona canario, "que es una apuesta económicamente muy fuerte con tres internacionales colombianas" como los rivales a batir.

"Nunca nos marcamos objetivos de resultados, sino de rendimiento", aclara el técnico. "El año pasado tuvimos buenos resultados porque tuvimos buen rendimiento. Este año queremos tener un nivel similar y mejorar detalles y aspectos que vimos que contra los grandes no terminaron de funcionar", añade. La plantilla será prácticamente la misma. Pierde eso sí a uno de sus puntales del pasado curso, la central Lidia Gudge, que cada semana entraba entre las mejores de la jornada. También a Tania Cobos y a Noemí Vázquez. Se suman las veteranas Cristina García y Sheyla Arias, vuelve Alba Quirós, que el año pasado completó una gran temporada en las filas del Socuéllamos, e incorporan a Carla Figueroa procedente del Xuvenil Teis. Por eso el estilo de juego será similar al utilizado la última temporada. "Será una continuación con pequeños retoques para ajustarnos a las cualidades de las jugadoras que tenemos ahora, por ejemplo para adaptarnos a Alba", dice. La unión hace la fuerza: "Lo que buscamos es tener bastantes opciones y buena efectividad". El equipo por encima de todo.