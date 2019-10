Dos invictos frente a frente

El Deportivo Liceo defiende ante el Palafrugell (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) el liderato de la OK Liga. Ambos terminaron al frente de la misma tras la segunda jornada gracias a sus dos de dos victorias, pero con ventaja para los coruñeses por su mejor diferencia entre goles marcados y encajados. Los dos suman un pleno de seis puntos. Tras los partidos ya disputados de este fin de semana, Girona, Barcelona, Reus e Igualada „este con un partido menos„ también llegaron a los seis. Por lo tanto, el que gane tomará la delantera en solitario. Si empatan, gallegos y catalanes seguirán por delante, empatados, pero ya con solo un punto de margen sobre el pelotón y con la posibilidad de que el Igualada, cuando recupere el partido atrasado con el Lleida, se ponga dos por delante.

Sorprendentes líderes en este inicio de curso en la OK Liga. Siempre lo es cuando no es el Barcelona el que manda. Por nombre e historia, lo del Liceo no lo es tanto, aunque sí por las circunstancias con las que afronta una temporada en la que prácticamente ha cambiado toda la plantilla y perdido a los principales referentes de pasadas temporadas. Sin embargo, los verdiblancos han tenido un inicio fulgurante. No solo por las dos victorias seguidas, sino por el valor de los rivales ante los que las consiguió. Primero el Barcelona, en el estreno, en un partido que levantó al pabellón coruñés y que enganchó a la afición (2-1). Y después, en una de las pistas más complicadas de la competición, el Ateneu Agrícola del Noia Freixenet (2-5).

El Palafrugell, por su parte, vive un momento dulce. Recién ascendido a la máxima categoría, los de Xavi García pudieron en la primera jornada con el Vic por 3-2 y en la segunda se deshicieron del Lloret por 3-1. En sus filas está el segundo máximo goleador de ese arranque de la competición, Ferrán García, con 5 tantos en dos encuentros „el primero es Jordi Méndez, del Igualada, con 7„. El último recuerdo de los catalanes en el Palacio, además, es positivo porque aquí levantaron el año pasado el título de la Copa Princesa ante el filial liceísta. Sube la categoría. Sube el nivel.